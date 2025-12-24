Госдума РФ приняла в третьем чтении проект об изменении регулирования оборота метанола

Госдума РФ приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект о выведении правила денатурации метанола из-под действия обязательных требований.

Госдума РФ одобрила во втором и третьем чтениях законопроект № 1041212-8 о выведении из-под действия обязательных требований (Федерального закона № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации») правила денатурации метанола и метанолсодержащих жидкостей.

Поправки предлагается внести в Федеральный закон № 171-ФЗ от 22.11.1995 «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» и статью 8 Федерального закона № 108-ФЗ от 23.05.2025 «О государственном регулировании оборота метанола и метанолсодержащих жидкостей».

Производителям биоэтанола разрешено в течение 2026 года хранить и поставлять абсолютный этиловый спирт, произведенный в 2025 году, с освобождением от ряда правил, таких как необходимость пломбирования оборудования. Кроме того, проектом продлевается до 2028 года действие переходных льгот, которые должны были закончиться в 2025—2026 годах.

В начале декабря Правительство РФ и Минпромторг РФ утвердили три документа, регулирующие оборот метанола и метанолсодержащих жидкостей. Все они вступят в силу с 1 марта 2026 года и будут действовать до 1 марта 2032 года.

Фото: 123rf.com