Бывшего гендиректора Bosnalijek приговорили к 10 годам лишения свободы

Как сообщают местные СМИ, в приговоре предписано конфисковать незаконно полученные активы на общую сумму более 6 млн конвертируемых марок Боснии и Герцеговины (BAM, примерно 283,3 млн рублей), а также акции и недвижимость: у Недима Узуновича – 2,86 млн BAM (135 млн рублей), акции компании Turist Best и жилой дом в Сараево, у его жены – 347 тысяч BAM (16,4 млн рублей), у отца – 235 тысяч BAM (11 млн рублей), землю и акции компании, расположенной в городе Кониц, у невестки – 359 тысяч BAM (16,9 млн рублей) и студию площадью 28 кв. м в Сараево.

Помимо этого, причастными к деятельности преступной организации были признаны компании Serreta Investing из Сараево, Libero 5 и Turist Best из Коница. На них суд наложил совокупный штраф в 7,5 млн BAM (357 млн рублей).

Суд установил, что участники уголовного дела в составе преступной группы, организованной Узуновичем, «посредством взаимных связей и соглашений» как самостоятельно, так и совместно с другими лицами получали незаконную выгоду в виде денег и материальных благ. В качестве директора представительства Bosnalijek в Москве, по данным следствия, Узунович после создания двух офшорных компаний – Impericon Alliance Corporation на Сейшельских островах и Serreta Investing на Британских Виргинских островах – открыл в Латвии и на Кипре их банковские счета. Действуя вопреки интересам Bosnalijek, Узунович с 2005 по 2016 год заключал контракты с офшорными компаниями на оказание маркетинговых и консультационных услуг, которые на самом деле не предоставлялись. Оплата таких фиктивных сделок, как считает суд, проводилась со счетов Bosnalijek и других компаний.

Чтобы скрыть источник и происхождение средств, полученных Узуновичем незаконным путем, предприниматель переводил их из офшорных компаний на свои счета, членам своей семьи, а также обвиняемым юрлицам. Общий ущерб, нанесенный фармкомпании, суд оценил в 10,9 млн BAM (более 512 млн рублей).

О том, что Недим Узунович был взят под стражу на один месяц, стало известно в декабре 2021 года. По данным боснийских СМИ, расследование по эпизодам началось еще в 2014 году. Тогда в штаб-квартире Bosnalijek в Сараево сообщили, что исполнять обязанности генерального директора временно назначен Аднан Хаджич, бывший до этого финансовым директором компании.