FDA одобрило таблетированную версию Wegovy от Novo Nordisk

Эффективность перорального семаглутида подтверждена клиническими данными: в 64-недельном исследовании пациенты, принимавшие 25 мг препарата, в среднем снижали массу тела на 16,6% против 2,7% в группе плацебо.

Еще в ноябре 2025 года Novo Nordisk представила результаты исследования OASIS 4, показавшие, что таблетированная форма обеспечивает снижение веса, сопоставимое с инъекционным Wegovy, а также улучшает кардиометаболические показатели – у 71,1% пациентов с преддиабетом нормализовался уровень глюкозы против 33,3% в группе плацебо, а при снижении веса более чем на 15% отмечалось заметно выраженное уменьшение артериального давления, воспалительных маркеров и триглицеридов.

Одобрение перорального семаглутида усиливает позиции Novo Nordisk после сложного периода, когда компания находилась под давлением конкурентов и ожиданий инвесторов.

Ранее акции производителя резко снижались после заявлений Eli Lilly об успехах экспериментального конкурентного препарата orforglipron. Кроме того, в декабре 2025 года Lilly представила результаты III фазы клинического исследования, показавшие, что orforglipron позволяет удерживать достигнутое снижение веса после перехода с инъекционных GLP-1-препаратов. Американская компания уже подала заявку на регистрацию orforglipron и рассчитывает получить одобрение FDA весной 2026 года.

Однако форма выпуска сама по себе становится важным элементом конкуренции. Таблетка Novo требует строгого режима приема – утром натощак, не менее чем за 30 минут до еды, напитков или других пероральных препаратов, тогда как разрабатываемый Eli Lilly препарат orforglipron лишен таких ограничений, что делает его потенциально более простым и удобным для длительного применения.

Ценовые условия и каналы доступа в значительной степени выравниваются и превращаются в базовое требование для выхода в массовый сегмент. Ранее Novo Nordisk и Eli Lilly договорились предлагать стартовые дозы таблеток по $149 в месяц для участников программ Medicare и Medicaid, а также для пациентов, оплачивающих лечение напрямую через платформу Белого дома TrumpRx. Одновременно датская компания снизила цену для прямых покупателей на инъекционный Wegovy с прежних $499 в месяц до $349, хотя официальные листинговые цены в США по-прежнему превышают $1 тысячу.

Аналитики ожидают, что к 2030 году таблетки могут занять до 20% рынка препаратов для снижения веса, не вытесняя инъекции, но заметно расширяя доступ к терапии за счет удобства применения, логистики и отсутствия необходимости в хранении в холодильнике.