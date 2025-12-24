«Диакон-ДС» привлечет 332 млн рублей на импортозамещающее производство реагентов

Предполагается, что продукция «Диакон-ДС» будет поставляться в государственные и частные лаборатории и применяться для выявления заболеваний и оценки рисков развития патологий. По данным компании, в 2025 году порядка 80% российского рынка таких реагентов обеспечивается за счет импорта. Реализация проекта, как считают в компании, позволит существенно снизить зависимость от зарубежных поставок, а доля «Диакон-ДС» на внутреннем рынке после выхода на проектную мощность может превысить 10%.

Новое финансирование стало частью долгосрочной инвестиционной программы компании в Пущине, реализация которой началась еще в 2021 году. Тогда «Диакон-ДС» заявляла о планах вложить 350 млн рублей в строительство производственно-складского здания для расширения мощностей по выпуску реагентов и диагностического оборудования.

Позднее, в 2024 году, компания уточнила параметры инвестпрограммы и сообщила о намерении направить 600 млн рублей в расширение производства медицинского оборудования для лабораторных исследований. Завершение строительства и ввод производственного комплекса в эксплуатацию запланированы на IV квартал 2026 года. Для реализации проекта компания воспользовалась условиями региональной программы «Земля за 1 рубль».

По данным Rusprofile, «Диакон-ДС» работает с 1998 года и специализируется на производстве материалов медицинского назначения. Компания зарегистрирована в Пущине. Руководство предприятием осуществляет генеральный директор Татьяна Корзун. Выручка компании по итогам 2024 года составила 1,08 млрд рублей.

Проект «Диакон-ДС» оказался юбилейным для ФРП: предприятие стало 1 500-м уникальным получателем льготного финансирования. В целом ФРП за время работы поддержал 2 075 промышленных проектов на сумму около 700 млрд рублей. Более 20% компаний обращались за займами повторно, что в фонде рассматривают как индикатор устойчивого спроса со стороны промышленного сектора.

Решение о финансировании принято наблюдательным советом ФРП под председательством министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова. В Минпромторге отмечают устойчивый спрос промышленного бизнеса на льготные займы фонда, что подтверждается ростом числа заявок и повторными обращениями компаний.

При поддержке программ ФРП реализуются и другие проекты в сфере фарммедпрома в 2025 году. Так, В Тульской области запущено производство комплектующих для глюкометров компании «Нова», в Челябинской области запланировали старт выпуска стерильной и нестерильной медицинской марли предприятием «Медетур», а компания «Квадрат-С» начала производство биологически активных добавок в Оболенске Московской области и планирует дальнейшее расширение с привлечением льготного финансирования.