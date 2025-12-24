Главу Минздрава Северной Осетии утвердили в должности

Глава Республики Северная Осетия – Алания Сергей Меняйло подписал указ о о назначении Астана Митциева на должность министра здравоохранения региона. С ноября 2025 года Митциев исполнял обязанности министра.
Астан Митциев в 2007 году окончил Северо-Осетинскую государственную медицинскую академию по специальности «лечебное дело», затем прошел переподготовку по профилю «организация здравоохранения и общественное здоровье». В академии он начал работать, занимая различные должности.
С 2016 года работал заместителем главврача по работе в системе ОМС Станции скорой медицинской помощи, затем перешел на должность и. о. главврача учреждения.
В конце 2016-го стал заместителем главного врача Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи, а после перешел на должность и. о. главврача учреждения. С 2017 по 2019 год был главврачом, с 2019-го – главным врачом Республиканской клинической больницы.
На посту министра здравоохранения Северной Осетии Астан Митциев в ноябре 2025 года сменил Сослана Тебиева, который возглавлял ведомство с 2022 года, а 31 октября 2025-го был назначен государственным советником главы республики.
Источник: Официальный портал Республики Северная Осетия – Алания
Фото: t.me/minzdravrso