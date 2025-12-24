В Британии создали систему, способную синтезировать сотни антибиотиков

Ученые Йоркского университета создали роботизированную систему, способную автономно синтезировать сотни вариаций антибиотиков, сообщает пресс-служба британского вуза.

Массовое использование антибиотиков привело к появлению большого числа стойких патогенов, из-за которых ежегодно умирает более 1 млн человек. Без новых лекарств рутинные процедуры, такие как замена тазобедренного сустава, химиотерапия и трансплантация органов, могут стать смертельно опасными из-за неизлечимой инфекции. Это заставляет ученых искать новые противомикробные молекулы и разрабатывать методы их синтеза, отметили в пресс-службе.

В ответ на этот вызов исследователи из Йорка обратилась к часто игнорируемой области медицины — соединениям на основе металлов. В то время как большинство современных антибиотиков представляют собой «плоские» молекулы на основе углерода, металлокомплексы являются трехмерными. Уникальная геометрия позволяет им взаимодействовать с бактериями совершенно иными способами, потенциально преодолевая механизмы резистентности, которые делают неэффективными существующие лекарства.

Поиск нового препарата — медленный процесс, однако лаборатория смогла его ускорить за счет робототехники и так называемой «клик-химии», позволяющей соединять друг с другом молекулы подобно элементам конструктора. Автоматизированная платформа помогла меньше чем за неделю синтезировать более 700 новых металлокомплексов, что обычно занимает месяцы ручного труда.

В результате было выявлено 6 потенциально перспективных соединений, в частности, комплекс на основе иридия, показавший высокую эффективность против бактерий, включая золотистый стафилококк, при низкой токсичности для человеческих клеток. Это делает его кандидатом для дальнейшей разработки лекарственных препаратов.

«Благодаря сочетанию интеллектуальной «клик-химии» с автоматизацией мы продемонстрировали возможность исследования обширных неиспользованных областей химического пространства. Обнаруженное соединение иридия — это захватывающее открытие, но настоящий прорыв заключается скорости, с какой мы его нашли. Этот подход может стать ключом к предотвращению будущего, в котором обычные инфекции станут смертельными», — отметил ведущий автор исследования Анджело Фрая.

