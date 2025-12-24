«Р-Фарм» расширяет портфель собственных противоопухолевых препаратов

На сегодняшний день «Р-Фарм» уже вывел на рынок более 30 онкопрепаратов, еще более 15 молекул находятся на завершающих стадиях разработки — их регистрация планируется в ближайшие два года. Основу портфеля составляют воспроизведенные химические и биологические препараты. Среди них биосимиляры моноклональных антител, аналоги которых до сих пор не появлялись на российском рынке.

Ведется работа и над инновационными препаратами. В составе группы компаний функционирует звено, отвечающее за раннюю разработку — биологические молекулы здесь создаются с нуля. Уже действует технологическая платформа по разработке моноклональных антител, завершается настройка платформы для создания биспецифических антител, а в 2026 году компания «Р-Фарм» приступит к созданию платформы для разработки конъюгатов антитело-токсин. Шесть оригинальных противоопухолевых молекул находятся на этапе ранней разработки.

«В 2026 году начнется новая эра в истории компании — мы приняли стратегию развития в области инноваций. Расширяя научно-исследовательские мощности для разработки перспективных молекул, следуя общемировым трендам, мы будем способствовать насыщению рынка противоопухолевой терапии передовыми эффективными средствами», — отметила директор по науке и исследованиям «Р-Фарм» Ольга Филон в рамках XXIX Российского онкологического конгресс, который прошел в Москве при участии ученых, врачей и представителей фармкомпаний.

Еще одно новое направление компании — репозиционирование уже зарегистрированных препаратов олокизумаб и гофликицепт для борьбы с нежелательными явлениями со стороны иммунной системы при CAR-T терапии. Препараты блокируют воспалительные молекулы интерлейкин-6 и интерлейкин-1 соответственно.

«CAR-T терапия весьма эффективна при определенных онкогематологических заболеваниях, однако существует риск жизнеугрожающих нежелательных явлений, таких как CRS — cиндром высвобождения цитокинов. Если мы сумеем повысить безопасность терапии, мы сможем спасти больше жизней», — сказала Ольга Филон.

В настоящее время совместно с НМИЦ гематологии проводится клиническое исследование CAR-T терапии, в котором олокизумаб применяется для купирования синдрома высвобождения цитокинов.

gxpnews