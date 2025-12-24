Детские смеси предлагают приравнять к лекарствам

Детские молочные смеси необходимо продавать по рецепту как лекарственные препараты, считает зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая.

«Рецептурные у нас только лекарства, смеси продаются без рецепта. Но поскольку каждая из них имеет показания и противопоказания, то безопаснее для здоровья ребенка была бы покупка родителями смеси по рекомендации врача. В рамках работы над ГОСТом на молочные пункты такие предложения уже обсуждаются. Решение будет найдено, потому что оно во благо наших детей», — сказала она радиостанции «Говорит Москва».

Ранее Буцкая предупреждала о риске развития диабета и аутизма у детей на искусственном вскармливании. По ее словам, в состав порошковых смесей помимо «чужеродного белка» входит «пальмовое масло», а на кормление из бутылочки ребенка «подсаживают» еще в роддоме. «Дальше эту смесь, на которую подсадят ребенка в роддоме, родители будут покупать, а это 40 тысяч в месяц. Есть официально доказанные цифры прямой корреляции отсутствия грудного вскармливания и диабета, ожирения, аутизма, и я могу продолжать этот список. Надо думать о здоровье и благополучии семьи», — считает депутат.

gxpnews