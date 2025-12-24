Названо самое продаваемое в России слабительное

Розничные продажи слабительных, включая онлайн, в России за 10 месяцев 2025 года составили 43,4 млн упаковок на сумму 15 млрд рублей. Потребление в натуральном выражении практически не изменилось, а вот в денежном выросло почти на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из аналитики RNC Pharma.

Ассортимент рынка средств от запора относительно стабилен, в этом году в рознице фиксировались продажи 63 торговых марок, первая десятка которых обеспечивает 84% денежного объема рынка. По итогам января-октября абсолютный лидер в категории — «Микролакс» от «Джонсон и Джонсон». Препарат занимает 24,3% рынка, его продажи за год выросли на 16%. Второе место и третье места у продукции «Эбботт»: «Дюфалака» с долей 13,4% (+16%) и «Слабилена» с 10,7% (практически без изменений).

На четвертом месте расположились небрендированные препараты глицерина с долей 9% (+7%). На пятом — «Гутталакс» от «Санофи», занимающий 5,9% рынка, он же лидер топ-10 по снижению продаж — 7% за год. На шестом месте «Моделакс» от «Промомеда» с долей рынка 4,9% (+29), на седьмом «Форлакс» от «Ипсен» с 4,7% (+28), на восьмом — небрендированные препараты бисакодила (4,6%), среди которых лидирует «Озон Фармацевтика», — лидеры по годовому росту продаж на 42%. Замыкают десятку «Сенаде» от «Д-р Редди’с» 3% (+16) и «Слабикап» от «Биннофарм Групп» с долей рынка 2,5% и отличным показателем роста к 10 месяцам 2023 года на 35%.

