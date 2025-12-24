Без вакцин не заработать: почему дешевеют бумаги BigPharma

Не только у Novo Nordisk 2025 год выдался тяжелым. Непростые времена переживает даже BigPharma. В частности, с начала 2023 года акции Pfizer упали более чем на 50% из-за снижения спроса на вакцины и препараты от COVID-19. Есть ли шансы на восстановление — разбираемся в материале.

Следующие несколько лет будут для Pfizer непростыми. Об этом свидетельствуют падение продаж вакцин и препаратов от COVID-19, обещанное правительству США снижения цен на продукцию, а также истечение срока действия патентов на ключевые лекарства. После того, как компания представила прогноз по выручке, ее акции упали на 5,2%. А с начала 2023 года их падение превысило 50%.

Возобновления роста выручки аналитики не ожидают вплоть до 2029 года. Чтобы выйти из кризиса, компания готова экономить более $7 млрд в год до 2027 года, контролируя расходы. С момента разработки вакцины от COVID-19 Comirnaty и препарата от COVID-19 «Паксловид» (Paxlovid), компания не создала ни одного революционного препарата.

«Маловероятно, что акции Pfizer выйдут за пределы текущего ценового диапазона в районе $20, пока инвесторы не убедятся в перспективности роста», — заявила Bloomberg аналитик Bernstein Кортни Брин.

Pfizer ранее пересмотрела свой прогноз выручки на 2025 год, снизив его до примерно $62 млрд с $64. Прогноз по прибыли на год остался неизменным. Он включает в себя снижение выручки от продукции, связанной с COVID-19 — примерно на $1,5 млрд в этом году. На столько же выручка снизится из-за потери эксклюзивных прав на некоторые продукты в 2026 году. Вместе с этим, сокращение затрат в 2025 году превзошло ожидания компании. Из-за этого операционная выручка вырастет на 4%, надеются там.

Финансовый директор Pfizer Дэйв Дентон заявил, что компания рассчитывает рост 2029-2030 годов будет обеспечен за счет приобретений и разрабатываемых лекарственных препаратов. В частности, компания рассчитывает получить часть самого быстрорастущего рынка — препаратов от ожирения. В этом сегменте у компании есть определенный успех. Ей все же удалось купить стартап Metsera за $10 млрд, обойдя в этой борьбе Novo Nordisk. А в конце прошлого года Pfizer потратила $43 млрд на покупку компании Seagen, пытаясь удвоить свой портфель препаратов от рака.

Ранее Pfizer стала первой крупной фармкомпанией, заключившей соглашение с администрацией Трампа о снижении цен на свои рецептурные лекарства по программе Medicaid в обмен на трехлетнее снижение тарифов. Это соглашение можно было бы назвать успехом, но уже в следующем году скидки по программе приведут к снижению цен и прибыли фармгиганта. Еще одним камнем преткновения может стать политика нынешней администрации США в отношении вакцинопрофилактики. Ставший министром здравоохранения «вакциноскептик» Роберт Ф. Кеннеди-младший ограничивает вакцинацию в стране. В Pfizer же считают такую позицию «аномальной» и не готовы отказаться от инвестирования в вакцины.

gxpnews