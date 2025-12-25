Росздравнадзор утвердил новые оценочные листы для проверки фарморганизаций на соответствие лицензионным требованиям. Приказ затронет дистрибьюторов и федеральные аптеки.
Росздравнадзор утвердил формы оценочных листов, в соответствии с которыми служба и ее территориальные органы будут проводить оценку соответствия соискателя лицензии или лицензиата требованиям при осуществлении фармацевтической деятельности. Приказ № 5705 от 19.11.2025 опубликован на портале правовой информации.
Документом предлагается утвердить формы оценочных листов для организаций:
- оптовой торговли лекарственными средствами для медицинского применения (содержит 63 вопроса, ранее — 53);
- аптечных организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти (содержит 33 вопроса, ранее — 47).
В проекте документа было меньшее количество вопров: 60 и 26 соответственно.
Документ заменит приказ Росздравнадзора № 7974 от 26.08.2022.
Приказ будет действовать до 1 сентября 2028 года.
