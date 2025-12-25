Девять фармкомпаний договорились с администрацией Дональда Трампа о снижении цен на лекарства

Белый дом подписал соглашения с девятью фармгигантами о снижении цен на препараты (скидки составят от 58 до 98%). Также они взяли на себя обязательство инвестировать 150 млрд долл. в американскую промышленность. В обмен их освободят от пошлин.

Администрация президента США Дональда Трампа заключила соглашения с девятью крупнейшими фармацевтическими корпорациями о снижении стоимости рецептурных препаратов до уровня других развитых стран в обмен на освобождение от пошлин. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

В числе подписантов — Amgen, Bristol-Myers Squibb (BMS), Boehringer Ingelheim, Genentech (подразделение Roche), Gilead, GSK, MSD (Merck & Co. — в США и Канаде), Novartis и Sanofi. По условиям с января 2026 года они предложат скидки на следующие медикаменты при заказе через TrumpRx — созданный по инициативе Трампа государственный портал, который позволяет покупать жизненно важные препараты напрямую у производителей, — а также для застрахованных по Medicaid — американской программе помощи малоимущим и инвалидам.

​Компания Торговое наименование МНН Показания Цена за месячный курс Разница, % стандартная, долл. через TrumpRx и Medicaid, долл. Amgen «Репата» Эволокумаб Гиперхолестеринемия 573 239 58 BMS Reyataz Атазанавир ВИЧ-инфекция 1449 217 85 Boehringer Ingelheim Jentadueto Линаглиптин + метформин Диабет 2-го типа 525 55 90 Genentech «Ксофлюза» Балоксавир марбоксил Грипп 168 50 70 Gilead «Эпклюса» Софосбувир + велпатасвир Гепатит C 24 920 2425 90 GSK Advair Diskus 500/50 Флутиказон + салметерол Астма и ХОБЛ 265 89 66 MSD «Янувия» Ситаглиптин Диабет 2-го типа 330 100 70 Novartis Mayzent Сипонимод Рассеянный склероз 9987 1137 89 Sanofi «Плавикс» Клопидогрел Профилактика тромбозов 756 16 98 Sanofi Вся линейка инсулинов Инсулин Диабет 1-го и 2-го типов — 35 —

Источник: whitehouse.gov