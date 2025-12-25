«  
Девять фармкомпаний договорились с администрацией Дональда Трампа о снижении цен на лекарства

Дональд Трамп

Белый дом подписал соглашения с девятью фармгигантами о снижении цен на препараты (скидки составят от 58 до 98%). Также они взяли на себя обязательство инвестировать 150 млрд долл. в американскую промышленность. В обмен их освободят от пошлин.

Администрация президента США Дональда Трампа заключила соглашения с девятью крупнейшими фармацевтическими корпорациями о снижении стоимости рецептурных препаратов до уровня других развитых стран в обмен на освобождение от пошлин. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

В числе подписантов — Amgen, Bristol-Myers Squibb (BMS), Boehringer Ingelheim, Genentech (подразделение Roche), Gilead, GSK, MSD (Merck & Co. — в США и Канаде), Novartis и Sanofi. По условиям с января 2026 года они предложат скидки на следующие медикаменты при заказе через TrumpRx — созданный по инициативе Трампа государственный портал, который позволяет покупать жизненно важные препараты напрямую у производителей, — а также для застрахованных по Medicaid — американской программе помощи малоимущим и инвалидам.

Компания Торговое наименование МНН Показания Цена за месячный курс Разница, %
стандартная, долл. через TrumpRx и Medicaid, долл.
Amgen «Репата» Эволокумаб Гиперхолестеринемия 573 239 58
BMS Reyataz Атазанавир ВИЧ-инфекция 1449 217 85
Boehringer Ingelheim Jentadueto Линаглиптин + метформин Диабет 2-го типа 525 55 90
Genentech «Ксофлюза» Балоксавир марбоксил Грипп 168 50 70
Gilead «Эпклюса» Софосбувир + велпатасвир Гепатит C 24 920 2425 90
GSK Advair Diskus 500/50 Флутиказон + салметерол Астма и ХОБЛ 265 89 66
MSD «Янувия» Ситаглиптин Диабет 2-го типа 330 100 70
Novartis Mayzent Сипонимод Рассеянный склероз 9987 1137 89
Sanofi «Плавикс» Клопидогрел Профилактика тромбозов 756 16 98
Sanofi Вся линейка инсулинов Инсулин Диабет 1-го и 2-го типов 35

Источник: whitehouse.gov

Дополнительно компании обязались не превышать минимальные мировые расценки при выводе на американский рынок новых разработок. Кроме того, они инвестируют более 150 млрд долл. в строительство заводов на территории США.

Часть из них согласилась пополнить стратегический резерв страны фармсырьем для снижения зависимости от зарубежных поставок. В частности, GSK передаст 98,8 кг альбутерола (действующего вещества в ингаляторах), BMS — 6,5 тонны апиксабана (активного компонента антикоагулянта «Эликвис»), MSD — 3,5 тонны эртапенема (антибиотика).

Аналогичные договоренности ранее достигнуты с Pfizer, AstraZeneca, Merck KGaA (через дочернюю EMD Serono), Eli Lilly и Novo Nordisk.

В июле Трамп разослал официальные письма руководителям 17 крупнейших представителей фармотрасли с требованием пересмотреть цены на лекарства в Штатах, пригрозив в ином случае обложить пошлинами ввоз их продукции. Из них только три концерна пока не подписали соглашение с Белым домом: AbbVie, Johnson & Johnson и Regeneron. Переговоры с ними продолжатся после новогодних праздников.
Фото: whitehouse.gov

Владимир Заболотских
pharmvestnik

