Девять фармкомпаний договорились с администрацией Дональда Трампа о снижении цен на лекарства

Администрация президента США Дональда Трампа заключила соглашения с девятью крупнейшими фармацевтическими корпорациями о снижении стоимости рецептурных препаратов до уровня других развитых стран в обмен на освобождение от пошлин. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.
В числе подписантов — Amgen, Bristol-Myers Squibb (BMS), Boehringer Ingelheim, Genentech (подразделение Roche), Gilead, GSK, MSD (Merck & Co. — в США и Канаде), Novartis и Sanofi. По условиям с января 2026 года они предложат скидки на следующие медикаменты при заказе через TrumpRx — созданный по инициативе Трампа государственный портал, который позволяет покупать жизненно важные препараты напрямую у производителей, — а также для застрахованных по Medicaid — американской программе помощи малоимущим и инвалидам.
|Компания
|Торговое наименование
|МНН
|Показания
|Цена за месячный курс
|Разница, %
|стандартная, долл.
|через TrumpRx и Medicaid, долл.
|Amgen
|«Репата»
|Эволокумаб
|Гиперхолестеринемия
|573
|239
|58
|BMS
|Reyataz
|Атазанавир
|ВИЧ-инфекция
|1449
|217
|85
|Boehringer Ingelheim
|Jentadueto
|Линаглиптин + метформин
|Диабет 2-го типа
|525
|55
|90
|Genentech
|«Ксофлюза»
|Балоксавир марбоксил
|Грипп
|168
|50
|70
|Gilead
|«Эпклюса»
|Софосбувир + велпатасвир
|Гепатит C
|24 920
|2425
|90
|GSK
|Advair Diskus 500/50
|Флутиказон + салметерол
|Астма и ХОБЛ
|265
|89
|66
|MSD
|«Янувия»
|Ситаглиптин
|Диабет 2-го типа
|330
|100
|70
|Novartis
|Mayzent
|Сипонимод
|Рассеянный склероз
|9987
|1137
|89
|Sanofi
|«Плавикс»
|Клопидогрел
|Профилактика тромбозов
|756
|16
|98
|Sanofi
|Вся линейка инсулинов
|Инсулин
|Диабет 1-го и 2-го типов
|—
|35
|—
Источник: whitehouse.gov
Дополнительно компании обязались не превышать минимальные мировые расценки при выводе на американский рынок новых разработок. Кроме того, они инвестируют более 150 млрд долл. в строительство заводов на территории США.
Часть из них согласилась пополнить стратегический резерв страны фармсырьем для снижения зависимости от зарубежных поставок. В частности, GSK передаст 98,8 кг альбутерола (действующего вещества в ингаляторах), BMS — 6,5 тонны апиксабана (активного компонента антикоагулянта «Эликвис»), MSD — 3,5 тонны эртапенема (антибиотика).
Аналогичные договоренности ранее достигнуты с Pfizer, AstraZeneca, Merck KGaA (через дочернюю EMD Serono), Eli Lilly и Novo Nordisk.
В июле Трамп разослал официальные письма руководителям 17 крупнейших представителей фармотрасли с требованием пересмотреть цены на лекарства в Штатах, пригрозив в ином случае обложить пошлинами ввоз их продукции. Из них только три концерна пока не подписали соглашение с Белым домом: AbbVie, Johnson & Johnson и Regeneron. Переговоры с ними продолжатся после новогодних праздников.
Фото: whitehouse.gov
