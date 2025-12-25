«  
Правительство РФ утвердило новый Перечень ЖНВЛП

Правительство РФ опубликовало распоряжение, устанавливающее Перечень ЖНВЛП на 2026 год. Список пополнился восемью новыми МНН. Это противоопухолевые препараты, лекарства для лечения туберкулеза, анемии. Часть лекарств не вошла в перечень, хотя ранее они были рекомендованы к включению.

Правительство РФ расширило Перечень ЖНВЛП. Соответствующее распоряжение № 3867-р от 18.12.2025 опубликовано 24 декабря. В списке восемь новых МНН. Среди них четыре противоопухолевых препарата, лекарства для лечения редкого заболевания, туберкулеза, анемии и нейтропении у пациентов, получающих цитостатическую терапию. Документ вступит в силу через два месяца после опубликования.

Минздрав РФ в сентябре 2025 года опубликовал проект, где в списке было 12 новых МНН, но в распоряжении этих препаратов нет. Речь идет о лоноктокоге альфа для лечения гемофилии А, энфортумабе ведотине, применяемом при местно-распространенном или метастатическом уротелиальном раке, цефтобипроле медокариле для лечения внутрибольничной пневмонии и пэгцетакоплане для пациентов с пароксизмальной ночной гемоглобинурией.

Лоноктоког альфа дважды был внесен в проект Перечня ЖНВЛП. Первый раз — в конце 2021 года. Тогда из 19 одобренных лекарств вошли только пять. Затем в августе 2024 года комиссия Минздрава РФ по формированию перечней повторно рассмотрела препарат и не рекомендовала его включать в перечень, в августе 2025 году было третье рассмотрение, и препарат был одобрен, но в ЖНВЛП он по-прежнему не включен.

В распоряжении нет привычных наименований лекарственных форм — таблетки, сироп, лиофилизат. Вместо этого указан один пяти типов агрегированных лекформ:

— лекарственные формы для парентерального применения;

— лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением;

— лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением;

— твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением;

— твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением.

Новые препараты, которые будут включены в ЖНВЛП с 2026 года
МНН / Лекарственная форма Торговое наименование Показание Производитель
1 Луспатерцепт, лекарственные формы для парентерального применения Реблозил Трансфузионно-зависимая анемия, вызванная миелодиспластическими синдромами, анемия у взрослых, ассоциированная с бета-талассемией BMS
2 Претоманид, твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением Ракстеми Туберкулез с широкой лекарственной устойчивостью и множественной лекарственной устойчивостью

Viatris
3 Капивасертиб, твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением Акдайна Гормон-рецептор-положительный, HER2-отрицательный местно-распространенный или метастатический рак молочной железы с одной или несколькими альтерациями PIK3CA/AKT1/PTEN AstraZeneca
4 Камрелизумаб, лекарственные формы для парентерального применения Арейма Рак пищевода, носоглотки Петровакс Фарм
5 Даролутамид, твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением Нубека Неметастатический кастрационно-резистентный рак предстательной железы, метастатический гормоночувствительный рак предстательной железы Bayer
6 Пэгфилграстим, лекарственные формы для парентерального применения Поэксо Снижение продолжительности нейтропении и частоты возникновения фебрильной нейтропении у взрослых пациентов, получающих цитотоксическую химиотерапию ПСК Фарма
7 Гофликицепт, лекарственные формы для парентерального применения Арцерикс Идиопатический рецидивирующий перикардит Р-Фарм
8 Лорлатиниб, твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением Лорвиква Положительный по ALK распространенный немелкоклеточный рак легкого Pfizer
Источник: Распоряжение Правительства РФ от 18 декабря 2025 г. № 3867-р

Фото: 123rf.com

Елена Калиновская
pharmvestnik

