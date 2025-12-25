Сколько регионов справляются с лекобеспечением пациентов с ревматическими заболеваниями

Региональные списки лекарств для льготного обеспечения пациентов с ревматическими заболеваниями в трети субъектов России содержат меньше препаратов, чем в Перечне ЖНВЛП. При этом больше половины обращений граждан на «горячую линию» Российской ревматологической ассоциации «Надежда» касаются лекарственного обеспечения.

Региональные списки лекарств для льготного обеспечения пациентов с ревматическими заболеваниями в трети субъектов содержат меньше препаратов, чем в ЖНВЛП. И 51% обращений граждан на «горячую линию» Российской ревматологической ассоциации «Надежда» касаются лекарственного обеспечения. Вместе с тем, обоснованными из них были признаны 70%, рассказала президент Российской ревматологической ассоциации «Надежда» Полина Пчельникова в ходе пресс-конференции по итогам работы ревматологической службы России в 2025 году, передает корреспондент «ФВ».

Количество субъектов, которые исключили из своих терпрограмм более десяти препаратов или лекарственных форм по сравнению с Перечнем ЖНВЛП, за год сократилось вдвое: с 28 до 15, сообщила Полина Пчельникова. Количество субъектов, которые не внесли менее десяти ЛС, осталось примерно на прошлогоднем уровне (15 в 2025, 13 — в 2024 году).

«В этом году была нестандартная ситуация: 15 января появилась обновленная версия Перечня ЖНВЛП, в частности был включен дорогостоящий препарат для лечения системной красной волчанки, — сказала эксперт. — По идее все регионы должны были обновить свои терпрограммы и привести их в соответствие с новым перечнем, но пока это сделали немногие. Если не учитывать этих лекарств, включенных в январе, в целом количество регионов, где терпрограммы полностью совпадали с Перечнем ЖНВЛП, за год фактически удвоилось».

Что касается субъектов, которые в этом году сформировали свои региональные льготные перечни в меньшем объеме, чем Перечень ЖНВЛП, то зачастую, по словам Полины Пчельниковой, это связано с техническими ошибками. Например, препарат включили в лекарственной форме, которая ранее была зарегистрирована в Российской Федерации, а сейчас отсутствует в ГРЛС, или в перечень добавили препарат, который никогда не был зарегистрирован в нашей стране.

«За этот год ситуация с лекарственным обеспечением в регионах улучшилась, — подчеркнула эксперт. — Если раньше несоответствие Перечню ЖНВЛП наблюдалось в половине регионов, то сейчас — в одной трети. С такими темпами, я думаю, проблема будет решена в обозримом будущем».