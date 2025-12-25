Бадма Башанкаев назвал онлайн-доставку рецептурных лекарств лишь дополнительной опцией

Онлайн-доставка рецептурных лекарств станет лишь дополнительной, а не основной опцией для пациентов. Об этом заявил депутат Бадма Башанкаев, отметив, что популярность сервиса растет, но он не заменит традиционный поход в аптеку.

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по охране здоровья Бадма Башанкаев, выступая на пресс-конференции по итогам года, прокомментировал развитие онлайн-продажи рецептурных препаратов с доставкой, сообщает корреспондент «ФВ».

Он напомнил, что действующий пилотный проект по онлайн-доставке рецептурных лекарств уже реализуется в Москве, Московской и Белгородской областях. По его оценке, на старте проекта было реализовано таким образом около 300 рецептов, сейчас их число возросло до 1000 рецептов.

При этом Бадма Башанкаев подчеркнул, что дистанционный формат не заменит полностью традиционный способ получения лекарств.

«Это не будет тотальной заменой возможности получить лекарства рецептурные в аптеке с бумажным рецептом. Это одна из опций, ведь электронная жизнь, электронная продажа, электронная доставка так глубоко внедрились в нашу жизнь. Было бы очень опрометчиво и не мудро не использовать эти возможности и в лекарственных средствах», — заявил он.

Депутат отметил, что после анализа результатов эксперимента система будет развиваться дальше.

Ранее «ФВ» сообщал, что депутаты от фракции «Новые люди» предложили распространить эксперимент на всю Россию и с 1 марта 2026 года сделать онлайн-доставку рецептурных препаратов постоянной. В их обращении к министру здравоохранения также содержится идея привлечь сторонние курьерские службы для повышения доступности лекарств в отдаленных населенных пунктах.

Эксперимент по дистанционной продаже рецептурных препаратов начался 1 марта 2023 года в Москве, Московской и Белгородской областях и продлится до 1 марта 2026 года.

Фото: duma.gov.ru