Американский регулятор одобрил первый пероральный агонист ГПП-1 для лечения ожирения

FDA одобрило первый в мире пероральный препарат из класса агонистов ГПП-1 от ожирения — Wegovy от датской Novo Nordisk. Таблетки помогают снизить вес на 16,6%.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило пероральную форму препарата Wegovy (семаглутид) — первый агонист рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1), доступный в виде таблеток. Об этом говорится в пресс-релизе датской фармацевтической корпорации Novo Nordisk.

Лекарство смогут принимать взрослые для снижения веса и риска инфаркта, инсульта или смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Его необходимо принимать утром натощак минимум за полчаса до еды.

Старт продаж запланирован на январь 2026 года, сообщил производитель. По договоренностям с администрацией Трампа упаковка лекарства, рассчитанная на месяц приема, будет стоить 150 долл. при покупке через государственный сайт TrumpRx. Для сравнения: месячный набор шприц-ручек Wegovy для подкожного введения обходится американцам в 1350 долл. без учета льгот.

Аптеки и телемедицинские сервисы будут предлагать по 149 долл. только щадящую дозировку — 1,5 мг. Стоимость стандартной (25 мг) станет известна ближе к январю.

В III фазе клинических исследований Oasis-4 участники похудели в среднем на 16,6%, ежедневно получая по 25 мг таблетированного семаглутида в течение 64 недель, тогда как пациенты из группы плацебо — на 2,7%. Трети испытуемых (33% из 1300) удалось уменьшить массу тела более чем на 20%.