«Росатом» за 439 млн рублей приобретет права на разработку биоразлагаемых имплантов

Изделия представляют собой серию имплантов из инновационных композиционных материалов на основе полимеров лактида, наполненных кальций-фосфатами. Ключевое отличие новой технологии заключается в применении наноразмерных частиц наполнителя, что обеспечивает медизделиям более высокую прочность и биоактивность.

Новация должна нивелировать недостатки традиционных металлических и существующих на рынке полимерных биоразлагаемых аналогов. Металлические импланты часто вызывают остеолиз из-за несоответствия механических характеристик и требуют повторных операций для удаления. У пациентов с такими имплантами есть проблемы с диагностикой с помощью МРТ-аппаратов.

Полимерные аналоги могут быстрее разрушаться из-за недостаточной прочности и неконтролируемых сроков биодеградации, что увеличивает частоту повторных операций и повышает риск воспалений. Новая разработка призвана избавиться от этих минусов: по заявлениям разработчиков, изделия обладают повышенной биосовместимостью, полностью замещаются костной тканью и позволяют проводить МРТ-диагностику без ограничений.

В России актуальная потребность в изделиях оценивается в порядка 100 тысяч операций в год. Основными потребителями выступают ЦКБ РАН, Институт хирургии им. А.В. Вишневского, НМИЦ травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова и другие учреждения.

НИОКР на разработку сополимеров и производство пилотной версии винта, пластины и стержня дивизион «Наука и инновации» ГК «Росатом» объявил в октябре 2023 года. Тогда предполагалось, что медизделия могут найти свое применение в травматологии, ортопедии и челюстно-лицевой хирургии. Начальная максимальная цена контракта составляла 215 млн рублей. Победитель конкурса должен был провести оценку сырья для производства имплантов на рынке России и дружественных стран, разработать лабораторные регламенты для их производства, а также провести технические и медико-биологические испытания прототипов медизделий. К настоящему моменту уже выпущены опытные партии интерферентных винтов диаметром 4 и 6 мм и проведены успешные доклинические испытания на крупных животных.

В августе 2024 года дивизион «Русатом РДС» разместил закупку на отчуждение в полном объеме исключительных прав на разработку у исполнителя – НИЦ «Курчатовский институт». Сумма закупки составила 253,3 млн рублей.