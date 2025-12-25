«  
«Росатом» за 439 млн рублей приобретет права на разработку биоразлагаемых имплантов

Подведомственный госкорпорации «Росатом» дивизион «Русатом РДС» (высокотехнологичный интегратор продукции гражданского назначения) за 185,5 млн рублей закупит интеллектуальные права на разработку биоразлагаемых имплантов, созданных в партнерстве с НИЦ «Курчатовский институт». Общий чек проекта, с учетом предыдущих этапов затрат на разработку, оценивается в 439 млн рублей.

Изделия представляют собой серию имплантов из инновационных композиционных материалов на основе полимеров лактида, наполненных кальций-фосфатами. Ключевое отличие новой технологии заключается в применении наноразмерных частиц наполнителя, что обеспечивает медизделиям более высокую прочность и биоактивность.

Новация должна нивелировать недостатки традиционных металлических и существующих на рынке полимерных биоразлагаемых аналогов. Металлические импланты часто вызывают остеолиз из-за несоответствия механических характеристик и требуют повторных операций для удаления. У пациентов с такими имплантами есть проблемы с диагностикой с помощью МРТ-аппаратов.

Полимерные аналоги могут быстрее разрушаться из-за недостаточной прочности и неконтролируемых сроков биодеградации, что увеличивает частоту повторных операций и повышает риск воспалений. Новая разработка призвана избавиться от этих минусов: по заявлениям разработчиков, изделия обладают повышенной биосовместимостью, полностью замещаются костной тканью и позволяют проводить МРТ-диагностику без ограничений.

В России актуальная потребность в изделиях оценивается в порядка 100 тысяч операций в год. Основными потребителями выступают ЦКБ РАН, Институт хирургии им. А.В. Вишневского, НМИЦ травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова и другие учреждения.

НИОКР на разработку сополимеров и производство пилотной версии винта, пластины и стержня дивизион «Наука и инновации» ГК «Росатом» объявил в октябре 2023 года. Тогда предполагалось, что медизделия могут найти свое применение в травматологии, ортопедии и челюстно-лицевой хирургии. Начальная максимальная цена контракта составляла 215 млн рублей. Победитель конкурса должен был провести оценку сырья для производства имплантов на рынке России и дружественных стран, разработать лабораторные регламенты для их производства, а также провести технические и медико-биологические испытания прототипов медизделий. К настоящему моменту уже выпущены опытные партии интерферентных винтов диаметром 4 и 6 мм и проведены успешные доклинические испытания на крупных животных.

В августе 2024 года дивизион «Русатом РДС» разместил закупку на отчуждение в полном объеме исключительных прав на разработку у исполнителя – НИЦ «Курчатовский институт». Сумма закупки составила 253,3 млн рублей.

Источник: ЕИС в сфере закупок
25 декабря, 2025