Правительство дополнительно направит девяти регионам 408 млн рублей на профилактику ССЗ

Всего в 2025 году на профилактику развития ССЗ и осложнений у пациентов высокого риска из федерального бюджета направили более 11,8 млрд рублей.

Теперь финансирование увеличено для Свердловской области – региону добавили 73,5 млн рублей, Смоленской области – 48,4 млн рублей, Костромской области – 42,7 млн рублей, Калининградской области – 38 млн рублей. Дополнительные транши получили также Саратовская область (37,9 млн рублей), Волгоградская область (29 млн рублей), Республика Коми (25 млн рублей) и Калужская область (4,8 млн рублей).

По данным Правительства РФ, власти указанных субъектов заявили о необходимости выделения дополнительных средств для проведения профилактических мероприятий.

Однако для некоторых регионов финансирование было снижено. Для Донецкой Народной Республики – на 66,2 млн рублей, Кировской области – на 31,68 млн рублей, Херсонской области – на 21,6 млн рублей, Удмуртской Республики – на 11,8 млн рублей, Чукотского автономного округа – на 791 тысячу рублей.

В 2019 году был утвержден федеральный проект «Борьба с ССЗ» с ежегодным финансированием в размере 10 млрд рублей. Деньги предназначены для льготного лекарственного обеспечения пациентов, которые перенесли острые ССЗ и находятся под диспансерным наблюдением. Препараты выдают в течение двух лет. В 2025 году программа продолжила функционировать в контуре стартовавшего в текущем году нового нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Планировалось, что на проведение мероприятий программы потратят около 11,6 млрд рублей.

