Главе УКС Башкирии назначили 5 лет колонии по делу о закупке контрафактного оборудования

В постановлении суда указано, что Иксанова лишена права занимать определенные должности в течение двух лет. Ей предоставлена отсрочка исполнения наказания до достижения ее ребенком 14 лет. В обеспечительных целях на ее имущество наложен арест.

Следствие и суд установили, что Инна Иксанова понимала, что поставленное по нацпроекту «Здравоохранение» оборудование «не отвечало предъявляемым требованиям», но совершила закупку. «В результате закупки контрафактных медицинских изделий бюджету причинен ущерб на сумму свыше 57 млн рублей, а также нарушены права граждан на своевременное и качественное медицинское обслуживание», – сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Медтехника приобреталась для больниц Уфы, Баймака, Месягутово и Большеустьикинского. Информация о задержании чиновницы появилась в местных СМИ в январе 2023 года. Отмечалось, что тогда был также задержан и гендиректор крупнейшего регионального поставщика ООО «Медтехника Республики Башкортостан» Рустам Аминев.

Представители компании информацию об обысках и задержании опровергли, уточнив, что Аминев «находится в рабочей командировке». В УКС информацию не комментировали. Вызвавшие претензии аппараты, как уточняли СМИ, якобы были закуплены у ООО «Медлэнд», которого журналисты называли близким к ООО «Медтехника РБ».

Официально о задержании Инны Иксановой правоохранители сообщили в апреле 2024 года. Суд на время следствия отправил ее под домашний арест. Затем меру пресечения заменили на запрет определенных действий, после чего ее неоднократно продлевали. На сайте УКС Иксанова на момент публикации новости указана в качестве руководителя.