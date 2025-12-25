«  
Заказать лекарства в Подмосковье можно через телеграм-бота

Жители отдаленных деревень Можайского муниципального округа Московской области получили возможность заказывать лекарственные препараты через телеграм-бота, сообщает regions.ru.

«Специалисты «Мособлмедсервиса» обеспечат подготовку заказа и привезут медикаменты в указанную медицинскую организацию, предоставив возможность оплаты любым удобным способом — наличными или банковской картой. Сама доставка при этом бесплатная», — сообщали ранее в окружной администрации.

Лекарства доставляют два раза в месяц в местную амбулаторию или фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). Сейчас услуга доступна жителям 8 населенных пунктов. Отмечается, что заказать необходимые медикаменты также можно по телефону и на официальном сайте «Мособлмедсервиса».

Проблема доступность лекарств в отдаленных населенных пунктах последнее время привлекает все больше внимания. Одним из способов ее решения называют передвижные аптеки, эксперимент с которыми может начаться уже в июне 2026 года. GxP News выяснили подробности.

