ЦРПТ перестанет быть единственным оператором маркировки в России

Совет Федерации одобрил закон, согласно которому оператор системы маркировки товаров будет определяться соглашением о государственно-частном партнерстве (ГЧП). Соответствующий договор может заключаться между российским юридическим лицом и РФ в лице Минпромторга. Такие же правила будут действовать для оператора системы мониторинга маркировки лекарств, отмечает ТАСС.

По действующим нормам оператора системы определяет кабмин. Сейчас в этой роли выступает Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), управляющий единой национальной системой маркировки «Честный знак». Если закон будет принят, ЦРПТ перестанет быть монополистом в данной сфере.

Предполагается, что в рамках ГЧП компания возьмет на себя функции оператора, который обеспечит генерацию кода проверки и предоставит код маркировки. Размер платы за эти услуги определит правительство, причем пока срок действия соглашения не истек, кабмин не сможет ее изменить.

В случае подписания президентом РФ закон вступит в силу незамедлительно.

gxpnews