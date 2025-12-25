Во Вьетнаме запустили доставку лекарств дронами

В столице Вьетнама Ханое запустили систему доставки анализов, лекарственных препаратов и медицинского оборудования с помощью беспилотных летательных аппаратов. Проект стартовал в больнице общего профиля «Дык Зянг», сообщает vietnam.vn.

Во время первого полета дрон за 8 минут доставил в соседнюю больницу в 8 км необходимые для оказания экстренной помощи лекарства, включая адреналин.

«При транспортировке автомобильным транспортом, особенно в часы пик, часто возникают многочисленные трудности, что влияет на работу служб экстренной помощи», — говорится в сообщении. Ханой славится своими пробками. В городе с населением более 8,6 млн человек зарегистрировано 8 млн транспортных средств, в том числе почти 7 млн мотоциклов, и это количество продолжает увеличиваться. Вместе с тем в столице практически не строят новые дороги. Местные водители теряют в пробках в час пик в среднем 115 часов в год (по данным TomTom Traffic Index).

На начальном этапе больница разработала маршруты полетов в радиусе 15 км. Для обеспечения сохранности образцы транспортируются в холодильных камерах и специальных внешних контейнерах.

В первые 6 месяцев будут запущены полеты в 10 близлежащих населенных пунктов. Затем система будет расширена, чтобы охватить всю территорию к северу от главной водной артерии города Красной реки. В случае успеха доставку медикаментов по воздуху будут применять в других провинциях страны.

«Использование дронов в здравоохранении помогает ускорить реагирование в чрезвычайных ситуациях, значительно повысить эффективность оказания интенсивной терапии и снизить затраты на персонал, а также способствует цифровой трансформации отрасли», — говорится в сообщении.

Проекты по использованию беспилотных летательных аппаратов в сфере здравоохранения есть и в России. Как сообщали GxP News, задействовать дроны в доставке лекарств и биоматериалов в труднодоступные районы планирует Рязанская область.

gxpnews