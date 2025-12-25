Shionogi заплатит $2,5 млрд за препарат для лечения бокового амиотрофического склероза

Крупная сделка на японском фармацевтическом рынке: компания Shionogi объявила о планах приобрести у Tanabe Pharma права на пероральную суспензию Radicava ORS (эдаравон) и ее внутривенный аналог. Shionogi выплатит за препарат для лечения бокового амиотрофического склероза (БАС) $2,5 млрд единовременно, также предусмотрены потенциальные роялти, зависящие от «определенных условий», говорится в пресс-релизе компании.

После завершения сделки подразделение Radicava станет 100%-й «дочкой» Shionogi. Компания рассчитывает, что пополнение продуктового портфеля позволит увеличить мировые продажи примерно на $700 млн уже в 2026 году.

В Shionogi также заявляют, что приобретение позволит создать «мощную коммерческую платформу для лечения редких заболеваний на американском рынке», что потенциально поддержит запланированные запуски препаратов от синдрома ломкой Х-хромосомы, синдрома Джордана и болезни Помпе.

Внутривенная форма препарата Radicava получила одобрение Управления по надзору за качеством продуктов питания и медикаментов США (FDA) еще в 2017 году, через пять лет была одобрена и пероральная.

Боковой амиотрофический склероз — это нейродегенеративное заболевание, характеризующееся потерей двигательных нейронов, что приводит к мышечной слабости и нарушению дыхания. Мышечная атрофия постепенно прогрессирует, значительно сокращая продолжительность жизни. В глобальном масштабе ежегодная заболеваемость оценивается примерно в 1-2 случая на 100 тыс. человек, что делает его редким заболеванием. Лечения, полностью останавливающего прогрессирование БАС, в настоящее время не существует.

gxpnews