В Минздраве рассказали о порядке получения мРНК-вакцины «НеоОнковак»

Персонализированную мРНК-вакцину «НеоОнковак» будут применять строго в определенных клинических ситуациях, сообщил ТАСС генеральный директор НМИЦ радиологии, главный онколог Минздрава Андрей Каприн.

«На первом этапе мРНК-вакцина будет применяться строго в определенных клинических ситуациях. Речь о взрослых с неоперабельной или метастатической меланомой кожи в комбинации с иммунотерапией. Возможен и другой вариант: использование после хирургического лечения меланомы, когда метастатические очаги удалены, но терапия продолжается для снижения риска рецидива. Во всех случаях речь идет о четких показаниях и строгом контроле безопасности», — сказал он.

Кроме того, Каприн уточнил, что ранее все персонализированные мРНК-вакцины существовали только внутри клинических исследований. «Это новое поколение биотехнологических препаратов, создающихся на основании индивидуального генетического профиля опухоли конкретного пациента. Их задача — «научить» иммунную систему распознавать клетки опухоли и целенаправленно уничтожать их», — отмечал он ранее.

В конце ноября Минздрав выдал разрешения на использование в клинической практике двух индивидуализированных биотехнологических лекарственных препаратов — противоопухолевой вакцины на основе мРНК «НеоОнковак» и пептидной вакцины от колоректального рака «Онкопепт».

«НеоОнковак» разрешена для использования центру радиологии и центру Гамалеи. В начале этого месяца сообщалось, что фабрика по производству мРНК-препаратов при центре Гамалеи выпустила три первые тестовые серии онковакцины.

xpnews