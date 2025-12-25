Более 60% российского рынка лекарств занимают иностранные фармкомпании

Несмотря на санкции и ожидания окончательного ухода иностранного бизнеса, международные фармацевтические компании продолжают занимать ключевые позиции на российском рынке лекарств. По итогам 10 месяцев 2025 года на них приходится более 60% продаж в денежном выражении, и 36,9% — в натуральном, сообщает Forbes.

Особенно заметно международное присутствие в сегменте оригинальных препаратов: в стоимостном выражении их доля составляет 89,2%, а в упаковках — 83,6%. Аналитики отмечают, что эти данные опровергают прогнозы о массовом сокращении поставок и указывают на отсутствие резких изменений на рынке.

«Доля зарубежных производителей лекарственных средств практически не меняется на протяжении последних пяти лет. В этом отношении фармацевтическая индустрия в отличие от других рынков демонстрирует удивительную стабильность. Доля отечественных производителей постепенно нарастает, однако это увеличение происходит главным образом за счет дженериковых препаратов», — отметил генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк.

Наиболее значимым остается вклад международной фармы в лечение социально значимых заболеваний. В онкологии доля таких препаратов в этом году достигла 74,2% в стоимостном выражении, в лечении сахарного диабета — 60,7%, в сегменте иммунодепрессантов — 60,8%. В упаковках показатели ниже, что отражает более высокую стоимость инновационных препаратов по сравнению с дженериками.

Схожая картина наблюдается и в перечне жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). На препараты международных компаний приходится 60,6% этого сегмента в денежном выражении и 36,3% — в упаковках. Доля локализованных препаратов в ЖНВЛП остается заметно ниже — около 10% в рублях.

В октябре глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что соотношение российских и зарубежных лекарств на фармрынке достигло 70% на 30%. По его словам, на отечественные препараты приходится 7 из 10 упаковок, продаваемых в аптеках. В денежном выражении доля российских лекарств составляет 40%, а зарубежных — 60%, отмечал он.

