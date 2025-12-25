Johnson & Johnson оспорит решение суда о выплате $1,5 млрд по делу о присыпке

Компания Johnson & Johnson обжалует решение жюри присяжных в Балтиморе, по которому должна выплатить $1,5 млрд компенсации по очередному делу о присыпке. Истец, Шери Крафт, утверждала, что многолетнее воздействие асбеста в талькосодержащих продуктах J & J стало причиной ее перитонеальной мезотелиомы, одной из форм рака, сообщает Reuters.

Балтиморские присяжные пришли к выводу, что компания и ее «дочки» виновны в том, что не предупредили истца о наличии асбеста в детской присыпке и присудили женщине крупнейшую индивидуальную выплату в истории Johnson & Johnson.

«Мы немедленно обжалуем этот вопиющий и явно неконституционный вердикт. Он прямо противоречит — как по результату, так и по сумме — подавляющему большинству других дел, связанных с тальком, в которых компания одержала победу», — говорится в сообщении Johnson & Johnson.

Ранее в этом месяце суд в Калифорнии присудил $40 млн двум женщинам, заявившим, что детская присыпка компании стала причиной их рака яичников. В общей сложности J & J столкнулась с более чем 67 тыс. подобных исков.

«Эти иски основаны на «лженауке», опровергнутой десятилетиями исследований, которые доказывают, что детская присыпка Johnson’s безопасна, не содержит асбеста и не вызывает рак, — заявляют в компании. — Слишком долго присяжным разрешалось изучать лженаучные доводы, поддерживающие адвокатов истцов в поисках выигрышных вердиктов, вместо общепризнанных научных данных».

В 2020 году J & J прекратила продажу детской присыпки на основе талька в США, а в 2023-м — по всему миру, перейдя на альтернативные средства на основе кукурузного крахмала.

