Глава РСПП: фармкомпании США готовы инвестировать в исследования в России

Фармацевтические компании из США готовы инвестировать в клинические исследования (КИ) лекарственных препаратов в России, но пока не получили разрешение своих властей, заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

«Американские фармацевтические гиганты присутствуют на российском рынке и готовы инвестировать в исследования, в клинические испытания и так далее. Они даже обращались к своим регуляторам с просьбой разрешить инвестировать в это, но пока разрешение не получили», — сказал Шохин, отметив, что такое разрешение было бы легко оправдать, представив как гуманитарную инициативу, а не просто «попытку решить чисто экономические, финансовые и прочие задачи».

Как сообщалось ранее, за три года количество международных КИ в России сократилось в 20 раз: с 367 в 2021-м до 18 в 2024-м. До 2022 года Минздрав ежегодно одобрял больше 300 заявок на проведение таких исследований. GxP News проанализировали эту ситуацию.

gxpnews