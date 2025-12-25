ЕАЭС гармонизирует ответственность за нарушения технических регламентов

Высший Евразийский экономический совет утвердил два документа о гармонизации законодательства стран ЕАЭС. Они касаются установления сходных мер ответственности за нарушение технических регламентов и санитарных норм.
Высший Евразийский экономический совет утвердил Решение № 20 от 21.12.2025, которым установлены правила для стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по привлечению к ответственности за нарушение требований безопасности к продукции и процедур ее сертификации.
Согласно документу, страны должны гармонизировать свои законы об ответственности в сфере технического регулирования. Национальные законы должны устанавливать ответственность для всех участников рынка (производителей, импортеров и продавцов) за несоблюдение требований технических регламентов ЕАЭС.
Меры ответственности за нарушение обязательных требований устанавливает каждая страна в соответствии со своим законодательством. При этом страны должны стремиться к установлению сопоставимых мер ответственности.
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК), совместно со странами, должна принимать меры по пресечению деятельности недобросовестных компаний. Отчитаться о результатах нужно в первом полугодии 2027 года.
Также Высший Евразийский экономический совет принял Решение № 21 от 21.12.2025, которым устанавливаются общие принципы и подходы к определению ответственности за нарушение требований и процедур в сфере применения санитарных, ветеринарно-санитарных и карантинных фитосанитарных мер.
Фото: 123rf.com
pharmvestnik