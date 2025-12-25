Почему оригинальный нейролептик пропал из аптек

В 2019 году AstraZeneca передала права на «Сероквель» в Европе, включая Россию, немецкой Cheplapharm Arzneimittel. Передача регистрационного удостоверения (РУ) в России произошла летом 2025 года, рассказали «Коммерсанту» в AstraZeneca. Сейчас в ГРЛС четыре действующих РУ на препарат — два оформлены на AstraZeneca в форме таблеток и пролонгированных таблеток и два на Cheplapharm в таких же лекформах. У немецкой компании РУ имеют номера ЕАЭС: следовательно, они прошли процедуру приведения в соответствие с правилами Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Как сообщила «Коммерсанту» директор по регуляторным вопросам ООО «Фармагейт» (компания уполномочена производителем принимать претензии по этому препарату) Анна Яворская, перебои с поставками «Сероквеля» связаны с переносом производства лекарства.

Согласно данным AlphaRM, за 10 месяцев 2025 года продажи кветиапина всех производителей выросли на 25% в упаковках по сравнению с таким же периодом 2024 года. При этом в 2024 году натуральный рост за этот же период составил 23%, а в 2023-м – 20%. В рублях рост продаж составил 25% в январе – октябре 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Самая большая доля продаж кветиапина в 2025 году в упаковках у компании «Озон Фармацевтика» – 24%, на втором месте AstraZeneca с долей 20%, на третьем месте «Северная Звезда» – 15% натуральных продаж.

Продажи «Сероквеля» в январе – октябре 2025 года выросли на 20% в упаковках и на 26% в рублях. В госзакупках и аптеках продано 433,5 тыс. упаковок на 4,8 млрд руб.

