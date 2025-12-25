Правительство РФ разрешило фармкомпании использовать патенты на тедизолид

Правительство РФ разрешило «ПСК Фарма» использовать патенты на тедизолид без разрешения правообладателя. Утвержденный документ действует в течение 2026 года.

Правительство РФ утвердило распоряжение № 3997-р от 23.12.2025, которым ООО «ПСК Фарма» разрешается использовать патенты иностранных компаний без их согласия для обеспечения населения России препаратом с МНН тедизолид.

Речь идет об использовании изобретений, охраняемых российскими патентами, под номерами:

2556234 и 2655928, принадлежащими компании MSD (Merck&Co. — в США и Канаде);

2414469 (дополнительный патент), принадлежащим компании корейской Dong-A ST.

Документ вступает в силу с 1 января 2026 года, разрешение будет действовать до 31 декабря 2026 года.

В январе 2025 года Правительство РФ выдало «ПСК Фарма» принудительную лицензию на выпуск тедизолида.

Антибиотик тедизолид, согласно инструкции, показан для лечения инфекций кожи и мягких тканей. Лекарство входит в Перечень ЖНВЛП. Оригинальный препарат под торговым наименованием «Сивекстро» принадлежит компании MSD (Merck&Co. — в США и Канаде). В июле 2022 года MSD объявила об остановке поставок 12 препаратов, среди которых был и «Сивекстро». В марте 2024 года тедизолид был включен в перечень дефектурных препаратов, в июле того же года MSD подала заявку на отмену регистрации. В ноябре 2024 года в ГРЛС появилась запись о регистрации российского дженерика тедизолид компании «ПСК Фарма», которая планирует выпускать препарат под торговым наименованием «Тедизолид ПСК». Кроме того, в январе 2025 года зарегистрирован второй дженерик компании «Рус Биофарм». У обоих препаратов, согласно регистрационным удостоверениям, в качестве производителя готовой лекарственной формы указана «ПСК Фарма», производитель субстанции — индийская компания Metrochem API. У компаний «ПСК Фарма» и «Рус Биофарм» один владелец — Сатия Карм Пуния, следует из данных базы СПАРК.

Фото: 123rf.com

Дина Коблова

pharmvestnik