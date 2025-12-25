В перечень ЖНВЛП внесен препарат, впервые одобренный комиссией еще в 2022 году

В утвержденный перечень ЖНВЛП вошли противоопухолевые и иммуномодулирующие препараты капивасертиб (ТН Акдайна от AstraZeneca), камрелизумаб (ТН Арейма от «Петровакса»), даролутамид (ТН Нубека от Bayer) и лорлатиниб (ТН Лорвиква от Pfizer). Также список пополнили препарат для лечения анемии луспатерцепт (ТН Реблозил от Bristol Myers Squibb), средство для коррекции нейтропении пэгфилграстим (ТН Поэксо от «ПСК Фарма»), противомикробный препарат претоманид (ТН Ракстеми от Viatris), применяемый при лекарственно-устойчивом туберкулезе, и гофликицепт (ТН Арцерикс от «Р-Фарм») для терапии орфанного заболевания – идиопатического рецидивирующего перикардита.

Часть препаратов проходила длительный путь для погружения в перечень. Так, заявка на капивасертиб была подана в Минздрав еще в январе 2025 года, однако по итогам апрельского заседания комиссия по формированию лекарственных перечней не поддержала ее. Даролутамид, в свою очередь, был одобрен ко включению в ЖНВЛП еще в 2022 году, но тогда это решение не было воплощено в правительственном распоряжении.

Гофликицепт был единогласно поддержан комиссией в ноябре 2024 года: регистрационное удостоверение на препарат под ТН Арцерикс еще в июне 2024 года получила компания «Р-Фарм». Кроме того, лекарству был присвоен орфанный статус.

Позже, в сентябре 2025 года, Минздрав подготовил проект правительственного распоряжения об обновлении перечня ЖНВЛП, в котором предложил включить в список ряд препаратов, одобренных на апрельских и августовских заседаниях комиссии, в том числе лорлатиниб, луспатерцепт, камрелизумаб, пэгфилграстим и претоманид.

В настоящее время перечень ЖНВЛП включает более 800 позиций. По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, в ближайшие пять лет доля жизненно необходимых и важнейших лекарств отечественного производства должна достичь 90%. Эта цель закреплена в профильном национальном проекте и Стратегии развития здравоохранения до 2030 года и рассматривается властями как один из ключевых инструментов снижения импортозависимости и обеспечения лекарственной безопасности страны.

Ранее комиссия Минздрава рассматривала предложения о включении в ЖНВЛП комбинации ивакафтор+тезакафтор+элексакафтор и ивакафтора (ТН Трикафта от Vertex Pharmaceuticals и Трилекса от Tuteur) для терапии муковисцидоза, а также препарата пэгунигалзидаза альфа (ТН Эльфабрио от Chiesi) для лечения болезни Фабри. Кроме того, обсуждалось исключение из списка антипсихотического средства зуклопентиксол. Однако по итогам заседания 7 ноября 2025 года все инициативы были отклонены.

На августовских заседаниях 2025 года комиссия Минздрава рассмотрела 23 МНН, но ко включению в перечень рекомендовала лишь восемь из них. Эксперты вновь отказались поддержать погружение равулизумаба (ТН Ултомирис от AstraZeneca), несмотря на дискуссию о его эффективности при орфанных заболеваниях. В августе 2024 года препарат уже был одобрен комиссией, а это решение было отражено в проекте правительственного распоряжения, однако в принятой в январе 2025 года версии документа позиция отсутствовала. Накануне августовских заседаний пациентская организация «Другая жизнь» обращала внимание Минздрава на сложности с получением равулизумаба в ряде регионов даже после решения врачебных комиссий.

Тогда же комиссия приняла решение об исключении из перечня двух иммуномодуляторов – меглюмина акридонацетата, применяемого при ревматических и других системных заболеваниях соединительной ткани, а также человеческого рекомбинантного интерферона гамма.