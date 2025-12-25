В Solopharm подвели итоги 2025 года

Solopharm укрепила позиции в отраслевых рейтингах: заняла 8-е место в списке Forbes «20 лучших фармпроизводителей России – 2025», вошла в ТОП10 премии «Фонтанка.ру – Признание и влияние» в номинациях «Работодатель года» и «Сделано в СПб и ЛО». На премии Russian Pharma Awards® компания стала № 2 среди лидеров офтальмологического рынка. Основатель Solopharm Олег Жеребцов вошел в ТОП100 влиятельных людей фармотрасли.

Год стал важным и для научных инициатив: на базе чистых помещений Solopharm Европейский университет провел исследование древней ДНК оглахтинских манекенов. Компания также запустила Telegram-канал «Внутри Биотеха» и подкаст «С пользой».

«2025 год стал этапом масштабирования и укрепления наших технологических и научных компетенций. Мы продолжим развивать портфель, расширять производственные мощности и усиливать проекты, направленные на повышение качества и доступности лекарственных препаратов в России», – отметили в компании.

Фото: freepik.com / автор: freepik

vademec