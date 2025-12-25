Евгений Кустов стал заместителем министра здравоохранения Свердловской области

Официально указ губернатора пока не опубликован. Информацию о назначении подтвердили в Департаменте информационной политики Свердловской области. Евгений Кустов стал седьмым заместителем главы местного Минздрава.

Евгений Кустов в 2006 году окончил Саратовский военно-медицинский институт, в 2013-м завершил обучение в Международном институте экономики и права. Трудовой путь начал в 2009 году в Белорецкой ЦКБ (Республика Башкортостан), где работал врачом отделения скорой медицинской помощи, заведующим диагностическим центром, заместителем главного врача по поликлинике и главным врачом.

В 2020 году его назначили на пост заместителя министра здравоохранения Башкортостана. В 2021 году он начал работать в Министерстве здравоохранения Московской области, сначала как заместитель главы ведомства, а затем как первый заместитель министра.

В 2024 году работал заместителем директора Департамента здравоохранения Минздрава РФ. В начале сентября 2025 года Евгения Кустова назначили первым заместителем министра здравоохранения Якутии.

Новым руководителем Минздрава Свердловской области в апреле 2025 года стала бывший министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова. На посту она сменила Андрея Карлова, возглавлявшего министерство с 2020 года. В конце мая в ведомстве произошли масштабные кадровые перестановки. В отставку ушли сразу три замминистра – Денис Демидов, Елена Чадова и Андрей Шастин – в связи «с рассмотрением работы на новых должностях в системе здравоохранения». Новыми заместителями главы ведомства стали Игорь Пушкарев, Евгений Кречетов, Вячеслав Липатов и Екатерина Барсаева.