Из-за отказа от препаратов не больше 50% россиян с ВИЧ перестают быть носителями инфекции

Количество россиян с впервые выявленной ВИЧ-инфекцией снижается, при этом не больше половины инфицированных перестают быть носителями инфекции, потому что не проходят терапию правильно. Об этом заявил заведующий отделом по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик Российской академии наук (РАН) Вадим Покровский.

По его словам, не все ВИЧ-инфицированные вовремя и правильно принимают необходимые лекарства. В итоге уровня подавления вируса, при котором человек перестает быть носителем инфекции, достигают только 40-50% от общего числа инфицированных. «То есть наше лечение пока еще оказывает слабое влияние на ход эпидемии», — сказал он на открытом заседании совета РАН. По словам эксперта, создание вакцины от ВИЧ затрудняется изменчивостью вируса.

«Стало выявляться меньше новых случаев ВИЧ, но общее количество инфицированных растет. Роспотребнадзором зарегистрировано 1,25 млн живущих с ВИЧ, из них на диспансерном учете стоят 900 тыс., лечение получают порядка 800 тыс. Но реальные оценки говорят о том, что еще примерно у 250-300 тыс. инфекция не диагностирована», — резюмировал Покровский.

Как сообщалось ранее, в России появится инновационное средство тайваньской компании TaiMed Biologics — Trogarzo (ибализумаб) — для лечения устойчивой ВИЧ-инфекции. Препарат подавляет вирус у большинства пациентов указанной группы, при этом он не требует ежедневного приема. GxP News выяснили подробности.

