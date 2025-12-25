Росздравнадзор опроверг дефицит кветиапина в аптеках

Росздравнадзор опроверг информацию о дефиците нейролептика кветиапина в аптеках. По данным ведомства, сейчас в стране насчитывается около 1 млн упаковок препарата.

«В России зарегистрировано 24 наименования препаратов с международным непатентованным наименованием «Кветиапин» российского и иностранного производства, они стабильно производятся и поставляются в лечебную и аптечную сеть. С начала года в гражданский оборот введено более 3 млн упаковок. Остатки, по данным системы маркировки, составляют почти 1 млн упаковок», — сообщили в пресс-службе Росздравнадзора.

О том, что кветиапин, назначаемый при шизофрении, психозах, биполярном расстройстве и т. д., исчез из аптек, ранее сообщал «Коммерсант». По данным издания, речь идет о «Сероквеле» — оригинальном препарате кветиапина. Рецептурное лекарство в востребованных дозировках 25 и 100 мг отсутствует в большинстве крупных аптек, включая «Риглу» и «Горздрав», а также в интернет-аптеках. По данным «Коммерсанта», что отсутствие лекарства связано с передачей прав на него от британско-шведской AstraZeneca к немецкой Cheplapharm.

