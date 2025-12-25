В России разработан LAMP-тест для быстрого выявления туберкулеза

В Центральном ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработан быстрый тест для диагностики туберкулеза с использованием метода петлевой изотермической амплификации (LAMP).

Туберкулез — серьезное инфекционное заболевание, вызываемое микобактериями, чаще всего поражает легкие. По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2023 году туберкулез унес жизни примерно 1,3 млн человек. Заболевание остается второй, после COVID-19 (в период пандемии), по значимости причиной смерти от одного инфекционного агента.

LAMP-анализ обладает чувствительностью и специфичностью, сравнимыми с привычной ПЦР-диагностикой, при этом требует менее сложного оборудования и меньше времени на сам процесс амплификации. Тест занимает всего 30 минут, что «существенно ускоряет процесс диагностики», также он позволяет выделять возбудителей в мокроте даже при малой концентрации.

«Своевременная диагностика позволяет начать терапию на ранних стадиях заболевания, обеспечивая благоприятный прогноз и эффективные меры по санации очага инфекции», — отметили в Роспотребнадзоре.

Разработка теста проводилась в рамках Федерального проекта «Санитарный щит страны — безопасность для здоровья».

gxpnews