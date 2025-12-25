В России создан совет по развитию кадров фармацевтической отрасли

Экспертный совет по стратегическому развитию кадрового потенциала фармацевтической отрасли создан в России, сообщает ТАСС со ссылкой на ассоциацию фармацевтических производителей ЕАЭС.

В сообщение отмечается, что задача совета, базирующегося в Сеченовском университете, — «разработать стратегию опережающей подготовки специалистов для создания отечественных оригинальных лекарств и обеспечения технологического суверенитета страны». Как полагают в ассоциации, новый орган «объединит усилия государства, бизнеса, науки и образования, чтобы решить проблему кадрового дефицита в высокотехнологичной фармацевтической отрасли».

«Создание экспертного совета — необходимый шаг для системного решения кадровых вопросов в одной из самых социально значимых отраслей. Работа совета позволит эффективнее анализировать потребности рынка, оперативно модернизировать образовательные программы и стандарты, усиливая практическую подготовку будущих специалистов», — отметил проректор по научно-технологическому развитию университета Вадим Тарасов.

Идею создания экспертного совета обсуждали на стратегической сессии Сбера, Сеченовского университета и ассоциации. Проектный офис в Сеченовске обеспечит коммуникацию заинтересованных сторон, координацию и реализацию конкретных проектов, обмен опытом и масштабирование лучших практик.

Дефицит кадров в фармотрасли уже достигает 30% и будет увеличивать дальше, прогнозируют эксперты. Как изменится рынок труда в ближайшие годы и как справиться с дефицитом кадров, рассказывают GxP News.

gxpnews