В ОЭЗ «Технополис Москва» появится производство ветпрепартов за 2,1 млрд рублей

Производитель лекарств для животных «ВИК-фарма», новый резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», в 2026 году запустит на площадке производство ветеринарных препаратов стоимостью 2,1 млрд рублей. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Еще одним резидентом “Технополис Москва” стала компания, которая специализируется на разработке и изготовлении лекарств для животных. Производство площадью почти 5,3 тыс. кв. откроется на площадке “Алабушево”. Для реализации проекта, в который будет вложено более 2,1 млрд рублей, резидент создаст свыше 100 рабочих мест», — цитирует Ликсутова портал mos.ru.

Планируется, что в ассортимент войдут как минимум 15 препаратов для лечения инфекционных заболеваний у птиц — кокцидиоза и некротического энтерита. Основные заказчики этой продукции — крупные агрохолдинги России и стран СНГ. Запуск производства запланирован на III квартал следующего года.

«ВИК-фарма» намерена организовать в экономзоне R&D-центр для исследований и разработки лекарств, а также значительно расширить продуктовую линейку за счет увеличения производственных мощностей, отмечается в сообщении.

gxpnews