Собянин: 80% закупаемых Москвой фармпрепаратов — отечественные

Доля отечественных лекарственных препаратов в закупках Москвы достигает 80%, заявил мэр столицы Сергей Собянин, выступая с отчетом о работе правительства столицы в Мосгордуме.

«Мы занимаем второе место в стране по объему фарминдустрии, планируем занять первое. Офсетные контракты дали серьезный толчок и обратили внимание фарминдустрии на площадку Москвы, привлекли инвесторов. В настоящее время, если брать городские закупки, мы закупаем около 80% отечественных препаратов. Под 90% жизненноважных лекарств также являются отечественными, в том числе в области онкологии», — сказал он (цитата по ТАСС).

Столичный мэр напомнил, что в Москве открываются десятки новых заводов. «Количество заводов мало о чем говорит, важна их мощность и площади производства. Мы построили 190 тыс. этих площадей», — добавил Собянин, отметив, что в ближайшие пять лет в городе запустят еще порядка 10 новых предприятий общей площадью 200 тыс. кв. м

Фармацевтика стала одним из пяти ключевых направлений стратегии развития промышленности Москвы на ближайшие годы, сообщал ранее заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. О планах по развитию фармацевтического производства в столице рассказали GxP News.

