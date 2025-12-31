Утверждены поправки о закупках у единственного поставщика в 2026 году

Президент подписал законопроект о наделении Правительства РФ правом устанавливать отдельные случаи госзакупок у единственных поставщиков. Такая мера будет действовать в 2026 году.

Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон № 507-ФЗ от 28.12.2025 о совершенствовании градостроительного законодательства и переносе сроков действия антисанкционных мер.

Поправки внесли в ФЗ-44 от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и ФЗ-46 от 08.03.2022 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Правительство РФ получило на 2026 год временные полномочия самостоятельно определять дополнительные случаи, когда госзаказчики смогут проводить закупки для федеральных, региональных и муниципальных нужд у единственного поставщика. Все контракты, заключенные по этим особым правилам, должны быть подписаны не позднее 31 декабря 2026 года.

Кроме того, до конца 2026 года продлена возможность по соглашению сторон менять существенные условия госконтракта на поставку лекарств и медизделий, если их количество меняется не более чем на 30% (ч.65.2 ст.112 Закона № 44-ФЗ).

Фото: 123rf.com