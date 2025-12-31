«  
ФАС России выявила картель при поставке медизделий на 277 млн рублей

ФАС РФ выявила картель на поставках медизделий для московских больниц на 277 млн рублей. В сговоре подозревают шесть компаний и два ИП.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила картель при поставках медицинских изделий и расходных материалов для учреждений здравоохранения Москвы, сообщили в пресс-службе антимонопольного органа.

ФАС РФ возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства (п.2 ч.1 ст.11 Федерального закона № 135 от 26.07.2006 «О защите конкуренции») в отношении ООО «Катоника», ООО «Вектор-М», ООО «Трансформация», ООО «Ремедикс», ООО «Медвет» и двух индивидуальных предпринимателей (ИП). Предполагается, что нарушители заключили сговор при участии в 114 закупочных процедурах на поставку медизделий.

Признаки сговора удалось выявить в том числе с использованием ГИС «Антикартель», уточнили в ФАС РФ.

По предварительной оценке ведомства, общая сумма начальных максимальных цен контрактов составляет 276,96 млн руб.

Если вину установят, участникам картеля грозят административные штрафы за нарушение ст.14.32 КоАП (»Заключение ограничивающего конкуренцию соглашения, осуществление ограничивающих конкуренцию согласованных действий, координация экономической деятельности»).
Фото: пресс-служба ФАС РФ

Дина Коблова
pharmvestnik

