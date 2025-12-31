ФАС России выявила картель при поставке медизделий на 277 млн рублей

ФАС РФ выявила картель на поставках медизделий для московских больниц на 277 млн рублей. В сговоре подозревают шесть компаний и два ИП.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила картель при поставках медицинских изделий и расходных материалов для учреждений здравоохранения Москвы, сообщили в пресс-службе антимонопольного органа.

ФАС РФ возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства (п.2 ч.1 ст.11 Федерального закона № 135 от 26.07.2006 «О защите конкуренции») в отношении ООО «Катоника», ООО «Вектор-М», ООО «Трансформация», ООО «Ремедикс», ООО «Медвет» и двух индивидуальных предпринимателей (ИП). Предполагается, что нарушители заключили сговор при участии в 114 закупочных процедурах на поставку медизделий.