Депутат Госдумы РФ выступил за запуск с 1 января «второго лишнего» для СЗЛС

Депутат Госдумы РФ Станислав Наумов предложил запустить с 1 января 2026 года правило «второй лишний», распространив его на первом этапе на стратегически значимые препараты из перечня 2020 года (содержит 215 позиций). По его мнению, систематическое затягивание сроков запуска этой меры поддержки может «полностью обнулить все те усилия отечественной фарминдустрии и Правительства РФ, которые позволили нашей стране пережить чрезвычайные вызовы, связанные с пандемией коронавируса».

Заместитель председателя Комитета Государственной думы РФ по экономической политике Станислав Наумов предложил начать применять с 1 января 2026 года правило «второй лишний» в отношении стратегически значимых препаратов из перечня 2020 года. Соответствующее предложение содержится в его обращении на имя председателя Правительства РФ Михаила Мишустина (имеется в распоряжении «ФВ»). Он просит главу кабмина дать соответствующие поручения заинтересованным ФОИВ.

В своем письме Станислав Наумов выражает обеспокоенность систематическими переносами сроков введения механизма «второй лишний» в государственных закупках лекарственных препаратов из перечня стратегически значимых лекарственных средств (СЗЛС) и утверждения порядка и критериев формирования нового перечня. Это происходит на фоне стагнации отечественной фармацевтической отрасли, говорится в обращении. Доля локализованных препаратов в госзакупках упала с 43,8% в 2020 году до 39,1% в 2025-м, что привело к оттоку свыше 1,5 трлн руб. ежегодно за рубеж при дефиците бюджета более 5,7 трлн руб. в 2025 году.

«Данный факт свидетельствует не только о стагнации в наращивании локальных производственных мощностей, но и недостаточности мер поддержки локального производства, применявшихся в этот период», — констатирует Станислав Наумов.

По его словам, сложившаяся ситуация противоречит Стратегии здравоохранения до 2030 года, цель которой — довести долю отечественных ЖНВЛП до 90%. Автор обращения просит Михаила Мишустина дать поручения заинтересованным федеральным органам исполнительной власти (ФОИВ) в целях сохранения срока вступления в силу «второго лишнего» с 1 января 2026 года, первоначально применив правило к перечню СЗЛС 2020 года.

Обращение к председателю Правительства РФ Станислав Наумов анонсировал в ходе пресс-конференции 22 декабря. На этом же мероприятии президент компании «Активный Компонент» Александр Семенов тоже предложил запустить механизм для лекарств из списка 2020 года, добавив в него препараты, на которых настаивает Минздрав России: препараты крови, вакцины, наркотические препараты. По его словам, есть еще один компромиссный подход, который позволит ввести в действие преференцию «второй лишний» с 1 января.

«Возможно, имеет смысл сейчас запускать систему прослеживаемости в облегченном варианте, в течение года доработать ее и на этот год оставить в действии сертификаты о происхождении», — сказал Александр Семенов.

Не откладывать запуск «второго лишнего» для лекарств перечня СЗЛС и стартовать, как планировалось, 1 января считает необходимым ассоциация «Лекмедобращение», ранее информировал «ФВ». По мере переноса часа «Х» заинтересованность производителей готовых лекарственных форм к инвестированию в углубление локализации снижается, сказано в письме организации на имя Михаила Мишустина.

О том, что старт механизма национального режима госзакупок для стратегически значимых препаратов переносят на полгода: с 1 января на 1 июля 2026 года, стало известно в ноябре. Соответствующий проект постановления Правительства РФ представил для общественного обсуждения Минфин России. А в декабре Минпромторг России предложил продлить переходные периоды, связанные с подтверждением страны происхождения лекарств. Срок необходимо синхронизировать с датой запуска механизма «второй лишний» для лекарственных средств из перечня стратегически значимых. Порядок и критерии формирования перечня СЗЛС должны быть утверждены до 24 марта 2026 года, а сам перечень — до 10 июня 2026 года.

Екатерина Погонцева

pharmvestnik