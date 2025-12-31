Фармработникам дадут еще год на прохождение аккредитации

Фармацевты и провизоры, столкнувшиеся с отказами в аккредитации из-за ошибок в документах, получат дополнительный год для решения проблем. Минздрав РФ разработал проект, который продлевает действие сертификатов специалистов, чтобы избежать кадрового кризиса в аптеках.

Минздрав РФ разработал проект приказа, на основании которого фармацевтические специалисты, имеющие сертификат, но не успевшие пройти периодическую аккредитацию, смогут работать в 2026 году. Проект приказа проходит общественное обсуждение до 10 января. Ожидается, что он вступит в силу с 1 января 2026 года и будет действовать до 1 января 2027 года.

«Указанная мера позволит сохранить укомплектованность медицинских организаций и фармацевтических организаций, предоставит дополнительное время медицинским и фармацевтическим работникам для перехода на процедуру аккредитации специалиста», – говорится в пояснительной записке.

Послабление коснется фармспециалистов, которые осуществляли фармдеятельность в 2025 году, обладают документом об образовании и (или) квалификации, подтверждающим получение образования по данной специальности (направлению подготовки). Кроме того, работник должен иметь сертификат специалиста, срок действия которого истек в 2025 году.