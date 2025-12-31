Фармработникам дадут еще год на прохождение аккредитации
Фармацевты и провизоры, столкнувшиеся с отказами в аккредитации из-за ошибок в документах, получат дополнительный год для решения проблем. Минздрав РФ разработал проект, который продлевает действие сертификатов специалистов, чтобы избежать кадрового кризиса в аптеках.
Минздрав РФ разработал проект приказа, на основании которого фармацевтические специалисты, имеющие сертификат, но не успевшие пройти периодическую аккредитацию, смогут работать в 2026 году. Проект приказа проходит общественное обсуждение до 10 января. Ожидается, что он вступит в силу с 1 января 2026 года и будет действовать до 1 января 2027 года.
«Указанная мера позволит сохранить укомплектованность медицинских организаций и фармацевтических организаций, предоставит дополнительное время медицинским и фармацевтическим работникам для перехода на процедуру аккредитации специалиста», – говорится в пояснительной записке.
Послабление коснется фармспециалистов, которые осуществляли фармдеятельность в 2025 году, обладают документом об образовании и (или) квалификации, подтверждающим получение образования по данной специальности (направлению подготовки). Кроме того, работник должен иметь сертификат специалиста, срок действия которого истек в 2025 году.
Проблемы с прохождением периодической аккредитации стали одной из самых обсуждаемых тем конца 2026 года. Чаще всего причиной отказов в аккредитации становится несоответствие должности в трудовой книжке работника приказам Минздрава РФ, отметила исполнительный директор Национальной фармпалаты Елена Неволина.
В 2025 году ФАЦ было проверено и аккредитовано более 42 тыс. специалистов, в середине декабря рассказал заместитель директора Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава России Алексей Солобуев. Сейчас на рассмотрении в ФАЦ находится более 15 тыс. комплектов документов по аккредитации.
«Прогнозируемое количество отказов за год составит около 500», — отметил он.
В министерство поступают обращения по поводу отказов в аккредитации. «Совместно с ФАЦ мы проанализировали основные причины отказов при рассмотрении документов. Пересматриваем подходы к анализу поступающих документов. Были размещены подробные видеоролики на официальных сайтах Минздрава РФ и ФАЦ РФ, чтобы как можно больше людей понимали, как устроена процедура, какие типовые ошибки», — отметил Алексей Солобуев.
Ранее руководитель ФАЦ РФ Анна Клиновская призвала кадровые службы аптек заняться исправлением ошибок в документах. Если кадровые службы приведут должности в соответствие с требованиями, на конец 2025 года из системы аккредитации «выпадет» всего около тысячи работников при общем количестве фармспециалистов в стране около 200 тыс. человек, рассказала она.
Фото: 123rf.com