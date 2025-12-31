В свободной продаже на Wildberries обнаружен «Оземпик»

Читатели «ФВ» заметили свободную продажу на витрине Wildberries (объединенная компания Wildberries & Russ, РВБ) препарата компании Novo Nordisk «Оземпик». Лекарство не ввозится в Россию уже три года. Кроме того, поставка его маркетплейсом осуществлялась с нарушением температурного режима и без предъявления рецепта покупателем.

Кейс приобретения «Оземпика» на РВБ

На свободную продажу «Оземпика» на витрине Wildberries обратил внимание читатель «ФВ», поделившийся историей его заказа на условиях анонимности. Он заказал препарат у одного из продавцов и убедился, что при выдаче заказа не соблюдались температурные условия хранения и не потребовался рецепт. «Препарат был упакован в картонную коробку. Его выдача осуществлялась не из холодильника», — отметил наш собеседник.

Согласно инструкции к препарату, «Оземпик» следует хранить при температуре от 2°С до 8°С до начала использования.

«ФВ» отслеживал появление «Оземпика» на витрине маркетплейса в течение недели. За это время по ссылке, которую использовал для заказа читатель, препарат то появлялся, то исчезал из наличия. Сейчас она является неактивной.

Читатель получил препарат, заказанный у этого продавца, 26 декабря и отказался от него в пункте выдачи.

«В этом случае мы видим целый спектр нарушений: отнесение в категорию антипаразитарных, к лекарствам для животных, отсутствие пометок про рецептурный отпуск, отсутствие какого-либо описания, — отметил генеральный директор аптечной сети «Фарма» Александр Миронов. — Очевидно, что маркетплейсы за счет своей уникальной юридической структуры становятся «ящиком Пандоры». Что дальше нас ждет, какие открытия на бескрайней полке маркетплейса? Начнут продавать марихуану в категории средства от накипи?». Государство должно серьезно задуматься о регулировании рынка онлайн-торговли, добавляет он.

Сейчас еще несколько продавцов витрины предлагают «Оземпик» к продаже.

«Для меня очевиден провокационный характер данной продажи. Целью, скорее всего, являлась попытка компрометации маркетплейса в условиях несовершенства внутренних процедур. Ничто не мешает любому продавцу завести на торговую площадку любой препарат, заявив его в иной категории с более мягким регулированием. В данном случае рецептурный препарат был выставлен на продажу в качестве «товара для животных». Возможность трансграничной поставки также упрощает выполнение данной задачи. Уверен, ни один потребитель в здравом уме не станет покупать рецептурные лекарства подобным образом. При этом, данный пример еще раз говорит о необходимости внедрения сквозных технологий контроля происхождения, качества, правил обращения продукции и ответственности продавцов на маркетплейсах», — считает директор Института развития общественного здравоохранения Юрий Крестинский.

«На фармрынке существует жесткий государственный контроль за участниками, и это правильно — только так можно обеспечить безопасность населения в обеспечении лекарствами, БАД и изделиями медназначения», — прокомментировал генеральный директор «Аптечной сети 36,6» Александр Кузин. Он полагает, что до наведения порядка на маркетплейсах можно было бы ввести временный мораторий на продажу такой продукции на этих площадках. «Но более разумно ввести прямую ответственность маркетплейсов за нарушения в столь чувствительной сфере, как обеспечение товарами здравоохранения граждан нашей страны», — отметил Александр Кузин.

Оригинальный препарат «Оземпик» выпускает датская Novo Nordisk. В ноябре 2022 года компания уведомила Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения о прекращении поставок препарата в Россию. В декабре 2023 года правительство выдало принудительную лицензию на препарат.

О регулировании продажи лекарственных препаратов, БАД и медизделий на маркетплейсах фармотрасль говорит не первый год. В частности, маркетплейсам предлагали более активно использовать премодерации товарных карточек.

Эксперты считают подобные нарушения сознательной моделью поведения интернет-площадок. «У маркетплейсов вообще и РВБ, в частности, такая бизнес-модель — не соблюдать законы, если это экономически не выгодно. Эта позиция объясняет и работу самозанятых на складах, и сами склады, не введенные в эксплуатацию, но уже работающие, и вакханалию, которая там творится с БАД», — считает директор по развитию АО НПК «Катрен» Анатолий Тенцер.

Ранее он полагал, что РВБ для выхода на фармрынок нужно не покупать «Еаптеку», а нанять несколько провизоров для организации фармпорядка, остальные ресурсы у компании уже есть.

«Судя по тому, что мы видим, я ошибался — провизоры компании не нужны. Уже просто интересно, найдется ли в госорганах хоть один достаточно решительный человек, чтобы применить законы в отношении маркетплейсов, или это ползучее раздвигание границ недопустимого будет продолжаться до реальных похорон кого-то из покупателей, а может, и после них тоже», — резюмирует Анатолий Тенцер.

«ФВ» направил запрос в пресс-службу РВБ.

UPD: после публикации новости ссылка на карточку с препаратом стала недоступна.

UPD: Указанный в материале препарат отсутствует на площадке Wildberries, прокомментировали в пресс-службе РВБ. «Дополнительно проводится внутренняя проверка на предмет выявления недобросовестных продавцов в данной категории товаров. Лекарственные препараты могут реализовываться исключительно аптеками-партнерами при наличии у них лицензии на осуществление торговли лекарственными препаратами и разрешений на дистанционную торговлю ими», — сообщили в компании.

Принимая оферту, продавцы маркетплейса подтверждают полное соответствие товаров всем нормам законодательства РФ и стран присутствия, а также правилам площадки, уточнили в пресс-службе маркетплейса. «Согласно документу, продавцы должны отражать полную информацию о потребительских свойствах товара в его карточке и предоставлять необходимые в зависимости от категории товара документы, доказывающие соответствие их продукции обязательным требованиям. В случае нарушения оферты, размещения товаров с неточным описанием или размещение их в несоответствующую товару картегорию, к продавцу могут быть применены наивысшие санционные меры, а такие карточки товаров немедленно блокируются», — добавили в компании.

Фото: Ольга Коберник