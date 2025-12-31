Минэк РФ предложил изменить порядок рассмотрения дел о выдаче принудительной лицензии

Иски по выдаче принудительной лицензии на производство и поставку лекарства будет рассматривать Суд по интеллектуальным правам. По мнению Минэкономразвития РФ, такая мера необходима из-за высокой сложности таких дел.

Минэкономразвития России подготовил проект поправок в ст.49 Федерального конституционного закона «Об арбитражных судах в РФ» и в ст.34 Арбитражного процессуального кодекса РФ. Предлагается отнести дела о предоставлении или прекращении принудительных лицензий в соответствии со ст.1362 Гражданского кодекса РФ к подсудности Суда по интеллектуальным правам. Норма может вступить в силу с 1 января 2027 года.

Проведенный анализ правоприменительной практики, в том числе с учетом полученных позиций представителей фармацевтической индустрии, выявил ряд проблем, говорится в пояснительной записке к проекту. Например, сложности возникают из-за наличия в ст.1362 ГК РФ таких оценочных понятий, как «недостаточное использование», «недостаточное предложение товаров», «важное техническое достижение», «существенные экономические преимущества», которые по причине отсутствия установленных критериев принятия решения по-разному трактуются судами.

«Концентрация указанных дел в одном суде, судьи которого специализируются в вопросах интеллектуальной собственности, вместе с особенностями рассмотрения дел в Суде по интеллектуальным правам (в частности, наличие круга советников, обладающих специальными знаниями в различных областях науки и техники, а также возможности направления запросов для получения разъяснений, консультаций и выяснения профессионального мнения ученых, специалистов и прочих лиц) будет способствовать повышению эффективности судопроизводства и формированию единообразной судебной практики», — отмечается в пояснительной записке.

Соответствие ст. 1362 ГК РФ Конституции РФ сейчас рассматривается в Конституционном суде РФ. Как писал «ФВ», жалобу подали Vertex и Sanofi. По их мнению, спорная норма не соответствует нескольким статьям Конституции РФ. В частности, правоприменительная практика и судебное толкование п.1 ст.1362 ГК РФ предполагает возможность освобождения истца по делу о принудительном лицензировании от бремени доказывания того, что патенты относятся как к товару правообладателя, так и к товару, с которым истец связывает свое желание и готовность использовать изобретение. 18 декабря 2025 года судьи заслушали все заинтересованные стороны, решение по делу ожидается через 2—3 месяца.

Фото: Маргарита Грошева