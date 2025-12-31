Депутаты Госдумы РФ начали обсуждать законопроект о передвижных аптеках

Депутаты Госдумы РФ приступили к обсуждению законопроекта о передвижных аптеках в отдаленных селах, где нет аптек. Согласно плану, каждая такая аптека сможет обслуживать до 50 населенных пунктов. Документ рассмотрят на одном из первых пленарных заседаний в 2026 году.

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что депутаты приступили к обсуждению законопроекта о федеральном эксперименте по розничной торговле лекарствами в передвижных аптеках.

«Планируется, что одна передвижная аптека сможет обслуживать до 50 закрепленных мест. Внедрение дистанционных аптечных пунктов изначально затронет ряд регионов, где наблюдается наибольшая востребованность. Это позволит оценить эффективность механизма, а также необходимость его более широкого распространения», — поделился Вячеслав Володин.

Он также привел статистику, согласно которой на конец сентября 2025 года в России работало 83 тыс. аптек, и только 14% из них были расположены в малонаселенных пунктах и труднодоступных районах.

«Наша страна большая. Где бы человек ни проживал, у него должна быть возможность приобрести необходимые лекарства. От этого зависит здоровье людей», — заявил депутат.

На конференции по подведению итогов работы Комитета Госдумы РФ по охране здоровья первый заместитель председателя комитета Бадма Башанкаев рассказал, что направил в регионы письмо с вопросом о том, нужна ли эта инициатива. В течение нескольких дней он получил положительный ответ от Красноярского края, Республики Калмыкия, Кабардино-Балкарской Республики, Красноярского края и Архангельской области.

«Нижний Новгород, развитый регион, подтвердил, что им такая инициатива поможет. В регионе уже создан автомобиль, который может быть передвижной аптекой, где соблюдается температурный режим, чтобы лекарства не испортились», — поделился Бадма Башанкаев.

По словам председателя комитета Сергея Леонова, законопроект рассмотрят в первом чтении на одном из первых пленарных заседаний 2026 года.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил журналистам, что Минздрав РФ рассматривает возможность проведения эксперимента с передвижными аптечными пунктами для отдаленных и труднодоступных регионов России.

«Самое главное: создать все условия, чтобы не было нарушения качества, потому что большинство препаратов имеют жесткие условия по хранению, по температурным режимам, по влажности. Поэтому самое главное, чтобы такие мобильные аптечные пункты для пилотного проекта были технологически очень грамотно оснащены с мониторингом этих показателей», — сообщил глава Минздрава РФ.

Инициативу поддержал также председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.

Законопроект № 1100211-8 о запуске трехлетнего эксперимента по продаже лекарств через передвижные аптечные пункты был внесен на рассмотрение в Госдуму РФ 17 декабря. Изменения предлагается внести в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств».

Фото: «Губернские аптеки»