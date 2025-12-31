Sanofi купит разработчика вакцин от гепатита B за 2,2 млрд долларов

Его вводят с интервалом в один месяц, тогда как аналогичные продукты фармгигатов GSK и MSD (Merck & Co. — в США и Канаде) требуют трехкратного введения в течение полугода. Еще одно преимущество над конкурентами — скорость формирования защитного иммунитета к вирусу.

В 2024 году продажи HEPLISAV-B выросли на 26%, достигнув 268,4 млн долл. На препарат пришлось 46% всего рынка США. По прогнозам Dynavax, к 2030 году объем мирового рынка вакцин от гепатита B перешагнет отметку в 900 млн долл., при этом HEPLISAV-B претендует на 60% этой суммы.

Также Sanofi получит права на экспериментальную вакцину против опоясывающего лишая — Z-1018. Сейчас она проходит I/II фазу клинических испытаний. В августе представлены результаты первой части исследования: разработка не уступила по эффективности «Шингрикс» (аналогичный препарат от британской GSK, который занимает почти весь рынок профилактики опоясывающего лишая и ежегодно приносит более 4 млрд долл. выручки) и вызывала меньше побочных эффектов: тяжелые местные реакции возникли у 12,5% привитых Z-1018, у 52,6% — в группе, получавшей «Шингрикс», системные — у 27,5 и 63,2% соответственно.

Ранее Sanofi объявила о расширении вакцинного сегмента. Фармконцерн планирует увеличить годовую выручку до 10 млрд евро (10,9 млрд долл.) к концу десятилетия.

