Правительство РФ направит 934 млн рублей на льготное лекобеспечение

Правительство России направит дополнительно 934 млн руб. на льготные лекарства, медизделия и лечебное питание для 11 регионов. Минздрав РФ должен будет отчитаться об использовании средств до 1 марта 2026 года.

Регионам выделят дополнительно более 930 млн руб. на бесплатные лекарства, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания для льготных категорий граждан. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение № 4011-р от 24.12.2025.

Средства поступят в 11 регионов, заявивших о потребности в лекобеспечении.

Наименование субъекта Российской Федерации 2025 год, млн руб. Республика Карелия 150 Республика Коми 30 Республика Крым 10 Республика Марий Эл 1 Республика Тыва 45 Чувашская Республика 100 Архангельская область 425 Волгоградская область 20 Орловская область 35 Свердловская область 18 Томская область 100

Препараты, медизделия и лечебное питание получат не менее 62,6 тыс. пациентов — инвалидов, ветеранов, участников Великой Отечественной войны и людей, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя», «Житель осажденного Сталинграда». «Потребность в конкретных лекарствах и медицинских изделиях для каждого человека определяет его лечащий врач», — указали в пресс-службе правительства. Минздраву России предстоит проконтролировать использование средств и направить доклад в правительство РФ до 1 марта 2026 года.

Фото: 123rf.com