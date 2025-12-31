Правительство РФ направит 934 млн рублей на льготное лекобеспечение

Правительство России направит дополнительно 934 млн руб. на льготные лекарства, медизделия и лечебное питание для 11 регионов. Минздрав РФ должен будет отчитаться об использовании средств до 1 марта 2026 года.
Регионам выделят дополнительно более 930 млн руб. на бесплатные лекарства, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания для льготных категорий граждан. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение № 4011-р от 24.12.2025.
Средства поступят в 11 регионов, заявивших о потребности в лекобеспечении.
|Наименование субъекта Российской Федерации
|2025 год, млн руб.
|Республика Карелия
|150
|Республика Коми
|30
|Республика Крым
|10
|Республика Марий Эл
|1
|Республика Тыва
|45
|Чувашская Республика
|100
|Архангельская область
|425
|Волгоградская область
|20
|Орловская область
|35
|Свердловская область
|18
|Томская область
|100
Препараты, медизделия и лечебное питание получат не менее 62,6 тыс. пациентов — инвалидов, ветеранов, участников Великой Отечественной войны и людей, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя», «Житель осажденного Сталинграда». «Потребность в конкретных лекарствах и медицинских изделиях для каждого человека определяет его лечащий врач», — указали в пресс-службе правительства. Минздраву России предстоит проконтролировать использование средств и направить доклад в правительство РФ до 1 марта 2026 года.
Фото: 123rf.com
pharmvestnik