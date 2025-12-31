Минпромторг РФ ищет подрядчика для продвижения российской фарм- и медпродукции

Минпромторг России объявил конкурс на оказание услуг по продвижению российской фармацевтической и медицинской продукции, выделив на эти цели более 100 млн руб. Среди задач подрядчика — повышение доверия врачей и пациентов к отечественным товарам и организация масштабных отраслевых мероприятий в 2026–2027 годах.

Минпромторг РФ объявил конкурс на оказание услуг по разработке и реализации мер по расширению ассортимента и повышению доступности российской фармацевтической и медицинской продукции, включая продукцию реабилитационной направленности, ее сырьевого обеспечению и выходу нa внешние рынки. По данным ЕИС закупок, начальная максимальная стоимость контракта составит 109,1 млн руб.

Как следует из документации к конкурсу, цели оказания услуги следующие:

укрепление доверия к российским препаратам, медизделиям и продукции реабилитационной направленности со стороны врачебного сообщества и пациентов и как следствие — увеличение спроса на них;

повышение информированности врачебного сообщества о разрабатываемой и внедряемой продукции отечественного производства;

укрепление положительного имиджа российской фармацевтической и медицинской промышленности;

продвижение российских инновационных разработок;

содействие выстраиванию кооперационных связей с производителями сырья, материалов, комплектующих и производственного оборудования;

создание благоприятных условий для развития экспорта через расширение международного сотрудничества и взаимодействие с регуляторами стран ЕАЭС и других перспективных для экспорта стран.

Подрядчику предстоит в 2026–2027 годах обеспечить организационную, аналитическую и информационную поддержку мероприятий в сфере импортозамещения и продвижения отечественной продукции. Нужно организовывать и проводить российские и международные конгрессно-выставочные мероприятия (КВМ), формировать деловые программы, взаимодействовать с профессиональным и врачебным сообществом, организовывать визиты на российские производственные площадки представителей органов власти, организаций и других релевантных целевых групп.

В мероприятиях ежегодно должны участвовать не менее 50 российских предприятий, вовлечены не менее пяти отраслевых ассоциаций. Кроме того, необходимо представить более 130 объектов российской продукции, технологий и проектов.

Среди основных критериев выбора подрядчика — квалификация участника, подтвержденная опытом реализации аналогичных проектов. При этом требования к подготовке экономической оценки эффективности предлагаемых мер в документации отсутствуют.

Заявки принимают до 12 января 2026 года.

Ранее Минпромторг РФ выразил намерение оценить достаточность мер поддержки фарминдустрии и в случае необходимости проработать предложения по их актуализации. «ФВ» опросил производителей и выяснил, какой поддержки им не хватает.

Эксперты отмечают, что действующие ценовые и протекционистские меры стимулировали рост производства готовых лекарственных форм, но не обеспечили переход к глубокой локализации, что требует дополнительных инструментов отраслевого развития.

«Почему у нас появилось так много компаний, которые производят готовую лекарственную форму? Потому что заработал «третий лишний» — инструмент, который абсолютно точно показал работоспособность. Одновременно с этим ценовая преференция в размере 25% не привела к существенному росту реальной локализации до полного цикла. Это свершившийся факт», — заявил генеральный директор компании «Герофарм» Петр Родионов на конференции «Достижение лекарственного суверенитета России: сейчас или никогда?» 22 декабря.

