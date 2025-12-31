СМИ: Novo Nordisk пытается оспорить в Роспатенте экспорт дженерика Оземпика от «Герофарм»

По данным СМИ, письмо было направлено в контексте судебного спора между «Герофарм» с одной стороны, Novo Nordisk и Роспатентом – с другой. Исковое заявление отечественная компания подала в Арбитражный суд Москвы в мае 2024 года. Рассмотрение дела проходило на закрытых судебных заседаниях, однако в мае 2025 представители истца пояснили Vademecum, что располагают судебной принудительной лицензией, которая позволяет производить и реализовывать препарат с семаглутидом. По информации РБК, в письме, направленном защитой Novo Nordisk в Роспатент, сообщается, что первая инстанция постановила выдать компании «Герофарм» принудительную лицензию на шесть патентов, защищающих исключительные права датской компании на семаглутид и инъекционные устройства для препарата. Принудительная лицензия, выданная судом, включала возможность производства и хранение препарата в целях экспорта. Решение сохранила и апелляционная инстанция.

В мае 2025 года Суд по интеллектуальным правам (СИП) отменил решение двух предыдущих инстанций и принял новое. По сведениям представителей компании «Герофарм», в ходе изменений возможность выпускать лекарства с семаглутидом не была исключена. Тем не менее в том же месяце разрешение до конца 2025 года использовать без согласия владельца пакет патентов, защищающих семаглутид, «Герофарму» выдало правительство. В письме Novo Nordisk уточняется, что СИП исключил из предмета принудительной лицензии четыре из шести патентов, а изобретения, затрагиваемые двумя оставшимися документами, суд разрешил использовать «любыми не противоречащими закону способами, включая производство и хранение лекарственных препаратов».

Представители Novo Nordisk в обращении к Роспатенту трактуют решение СИП как признание незаконным предоставления принудительной лицензии в отношении экспорта. Предоставление такого права входит в полномочия правительства, а не суда, отмечает Novo Nordisk. На основании этого датская компания уточняет у регулятора, возможно ли внести в ведомственный реестр изобретений информацию о том, что принудительная лицензия исключает производство и хранение дженерика для экспорта.

В Минэкономразвития РБК сообщили, что право использовать патенты Novo Nordisk «Герофарму» было выдано для обеспечения лекарством граждан России. При экспорте товара, по сообщению ведомства, «необходимо решить вопрос о наличии правовых оснований».

Принудительную лицензию от правительства «Герофарм» впервые получил в декабре 2023 года. Документ действовал до конца 2024-го, однако в мае 2025 года регуляторы продлили такое решение до конца текущего года. В начале декабря было опубликовано очередное правительственное постановление, которое предполагает действие принудительной лицензии уже до конца 2026 года.

Аналогичные решения правительство приняло и в отношении еще двух производителей отечественных версий семаглутида – компаний «Промомед» и «ПСК Фарма». В декабре 2025 года принудительные лицензии, выданные этим операторам, были продлены до конца следующего года.